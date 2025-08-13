51ºÐ¤ÇºÆº§¡¦°ËÃ£¸ø»Ò¡Ê54¡Ë¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°ËÃ£¸ø»Ò¡Ê54¡Ë¤¬¡¢Íá°á»Ñ¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÆº§¤·¤¿É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡°ËÃ£¤Ï¡¢2022Ç¯1·î¡¢51ºÐ¤Î»þ¤ËºÆº§¡£¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¡¢5Ç¯¤Û¤É¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¿ÍÀ¸¤ò2¿Í¤ÇÊâ¤ß¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£50Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò2¿Í¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢2022Ç¯1·î¤ËÆþÀÒ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
Íá°á»Ñ¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×
¡¡2025Ç¯8·î12Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢Íá°á»Ñ¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2¿Í¤ÇÍá°á¡£ÎÃ¤·¤²¤Ç²Æ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¹¡¼¥Ä¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤±¤ÉÍá°á¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡°ËÃ£¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤´¼ç¿Í¤µ¤Þ¡¢Íá°á¤òÃå¤é¤ì¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë