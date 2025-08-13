FIBA3x3ユース・ネーションズリーグ2025アジアSTOP2…女子日本代表が2連覇を飾る

8月12日、中国・邯鄲で開催されている「FIBA 3×3 ユース・ネーションズリーグ 2025 アジア」で3x3U23女子日本代表がSTOP2優勝を飾った。

11日のSTOP1でもチャンピオンに輝いた日本は、田中平和（トヨタ自動車アンテロープス）、花島百香（ENEOSサンフラワーズ）、伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）、上野心音（筑波大学）が出場メンバーに選ばれ、西ファトゥマ七南（早稲田大学）は控え選手として帯同した。

予選1戦目では21－9とSTOP1に続きマレーシア代表を圧倒。次戦の中国戦では最後までリードを守り抜き、14－11で勝利を収めた。イラン代表と対戦した決勝では、上野が9得点を挙げ21－9の大勝で連日の優勝を果たしている。

一方、男子日本代表は予選でイラン代表とモンゴル代表に2連敗を喫した。

8月13日に開催されるSTOP3では、女子日本代表はイラン代表、中国代表と、男子日本代表はカザフスタン代表、モンゴル代表と対戦。同大会は8月17日まで連日行われる。

【動画】FIBAユース・ネーションズリーグ2025アジアSTOP2で女子日本代表が2連覇