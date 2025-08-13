世界を駆ける日本製靴下、輸出額が過去最高…脚のむくみ軽減など機能性やデザイン向上で単価アップ

日本から海外に向けた靴下の輸出額が増えている。

品質の高さが現地で評価されていることに加え、高機能を売りにした商品が増えて１足当たりの単価が高まっているためだ。大阪税関によると、奈良や兵庫など靴下の主要生産地を抱える近畿圏の２０２４年の輸出額は、約１８億１０００万円と過去最高となった。

近畿圏の輸出額は、１４年には約６億４５００万円で、１０年で３倍近い伸びとなった。近畿圏の輸出額アップが全体を押し上げ、全国の２４年の輸出額は約２７億４８００万円と、こちらも過去最高を記録した。

近畿圏からの輸出先（金額ベース）は、マレーシアや中国のほか韓国、米国向けが多い。

近年では、靴下の輸出を巡り、単価アップの傾向が続く。近畿圏の１足当たりの輸出単価は、１４年には３０３円だったが、２４年には７２５円と２倍以上となった。各メーカーが、商品の高機能化に力を入れていることが背景にある。

圧縮力が足首で最も強くなり、脚の上部になるにつれて弱まる「段階的圧縮靴下」は、脚のむくみや疲れを軽減する効果があるとされる。医療用でも使われることから単価が高く、輸出額の増加につながっているとみられる。デザインにこだわった商品のほか、特殊な編み方をした商品なども増えている。

大阪靴下工業組合の中藤大介理事長は「日本の靴下は、寸法が丁寧で、フィット感が違う。細かい部分を妥協せず、付加価値を高めてきたことが認められたのではないか」と話している。