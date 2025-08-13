ＧＦＡが大幅５日続伸、決算期変更に伴い株主優待を追加実施 ＧＦＡが大幅５日続伸、決算期変更に伴い株主優待を追加実施

ＧＦＡ<8783.T>が大幅高で５日続伸している。１２日の取引終了後、決算期を従来の３月３１日から８月３１日に変更するのに伴い、株主優待を追加実施すると発表したことが好感されている。



２５年８月３１日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じてグループ対象店舗で利用できる株主優待ポイントを１株当たり１０～１００ポイント贈呈する。これにより、２５年は年２回の株主優待ポイント付与になる。



また、２５年８月３１日時点で１万株以上を保有する株主を対象に保有株数に応じてミームコインＮＦＴを１～１０枚付与する。ミームコインＮＦＴは「ＮＹＡＮＭＡＲＵ Ｃｏｉｎ（＄ＮＹＡＮ）」ＮＦＴまたは「Ｎｙａｎｍａｒｕ Ｇｏｌｄ Ｕｔｉｌｉｔｙ Ｔｏｋｅｎ（ＡＧＦ）」ＮＦＴの２種類のうち、どちらか一方のＮＦＴを選べるようにするとしている。



出所：MINKABU PRESS