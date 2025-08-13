ＡＩのルール作りで主導権争いが激化…「ＯＥＣＤ対ＢＲＩＣＳ」の最前線・東南アジア

人工知能（ＡＩ）の開発競争に絡み、日米欧と中国の間でルール作りを巡る主導権争いが激化している。

その最前線の一つとなっているのが東南アジアだ。日本は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の取り組みを後押しし、ルール作りへの関与を深めてもらうことで、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）諸国を引き込む戦略を描く。（バンコク 佐藤友紀、政治部 栗山紘尚）

タイの首都バンコクの日本大使公邸に６日、ＡＳＥＡＮ各国の政府関係者やＡＩ専門家ら約３０人が集まった。ＯＥＣＤが来春の公表を目指す「ＡＩ政策ツールキット」について説明し、東南アジアの意見を反映させようと初開催したワークショップの参加者たちだ。

ＯＥＣＤは、信頼できるＡＩの普及に向けて「人間中心」を掲げ、人権の尊重などを重視した「ＡＩ原則」を定めている。ツールキットでは様々な設問に回答することで、自国のＡＩ政策と「ＡＩ原則」との整合性を評価したり、他国のＡＩの活用事例を紹介したりすることが想定されている。

ツールキットを通じて「ＡＩ原則」をアピールし、ＯＥＣＤを中心としたルール作りにＡＳＥＡＮ各国を引き込もうと、日本はワークショップの開催を支援してきた。国際的な規制はＡＩ開発の方向性を決定付けることから、ルール形成の段階から「仲間作り」が重要なためだ。大鷹正人・駐タイ大使は冒頭、「倫理性や透明性などで信頼できる枠組みを確立する必要性がある」と参加者に呼びかけた。

こうした取り組みの背景にあるのが、中国の動きだ。ＢＲＩＣＳは最近、インドネシアが加盟するなど東南アジアでも存在感を高めており、中国はＡＩを巡ってもＢＲＩＣＳの枠組みを重視する姿勢が目立っている。

７月にブラジルで開かれたＢＲＩＣＳ首脳会議では、ＡＩに関する成果文書も発表され、ＡＩ開発について「公共の利益が第一」と明記された。ルール作りを主導したい中国の思惑が反映されたとＯＥＣＤ側は警戒する。

中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）が各国でシェア（市場占有率）を拡大するなど、中国はＡＩ分野でもＡＳＥＡＮ内に浸透しつつある。

ワークショップに参加したあるＡＳＥＡＮ関係者は、「ＡＩの技術革新と信頼性の担保は車の両輪であるべきだ」とし、ＯＥＣＤの原則に賛意を示した。一方で、「ＡＩのルールはＯＥＣＤ以外にも多くの機関が提唱している。どのルールが自国の利益になるか考えたい」とも話した。中国との競争は、激しさを増すばかりだ。

◆ＯＥＣＤ＝１９６１年に設立された国際機関。日本は６４年に加盟。米欧などを中心に構成され、「先進国クラブ」とも呼ばれる。現在は３８か国が加盟。加盟国間の経済成長や自由貿易推進のほか、途上国支援を目的とする。本部はフランスのパリ。