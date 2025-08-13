アンミカが、現在の旦那と出会う前は“ダメダメな男ばかりと付き合っていた”ことを告白した。

【映像】婚活ドキュメンタリー『GIRL or LADY 2』

アンミカがMCを務めるABEMAの恋愛番組『Girl or Lady Season2』。この番組は結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーで、MCには、Season1に引き続き、モデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻千夏が就任。そして新たにお笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が加わった。

番組収録日に囲み取材が行われ、司会者から「Season1からさらにパワーアップしたと感じた点があれば教えてください」と聞かれ、アンミカは「男女がお互いに選ぶというフェアなものが恋愛だと思うんですけど、今回は女性から男性を選ぶというところからスタートします。その選び方が本質を見事に突いていると思ったので、ぜひそこに注目して欲しいです」とアピールした。

アンミカ自身は今年4月に夫で実業家のセオドール・ミラーさんと結婚14周年を迎えた。その際、「コミュニケーションを良く取る」「されて嫌なことの価値観が合う」「互いの得意な役割で補い合い、感謝を伝え合う」「そして何よりよく笑い合うユーモアの大切さ」などが“夫婦仲良しの秘訣”とSNSで投稿していた。

司会者から「これらの秘訣は結婚する前から感じていたことですか？ それともこの14年の間にご夫婦で築かれていったものでしょうか？」と聞かれると、アンミカは「後者ですね。私は今の旦那さんと出会うまでダメダメな人とばっかりお付き合いをしていて」と答え、横に座っていた平は「えー？」と驚いた。

それからアンミカは「泣きながら『別れるの嫌だ！』とロータリーで寝転んだら指を轢かれたりとか、山に置き去りにされた男性など、そんなのばっかりだった」と衝撃の元カレエピソードを披露。

その上でアンミカは「今の旦那さんは本当に素敵な方でその方に教えていただいた喜びばかりをSNSに書いているんです。だから自分は偉そうに語ってますけど、結婚するまで全然選べてなかった」と明かしつつ、「（『Girl or Lady Season2』の）出演者の方にも（この番組を通じて）本当に幸せになって欲しいと思います」とエールを送った。

『Girl or Lady Season2』の#1は2025年8月24日（日）よる9時より放送開始。