¡¡¹Åç»Ô¤òÃæ¿´¤ËÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¹ÅçÅÅÅ´¤Ï¡¢JR¹Åç±Ø¤Î¥Ó¥ë¤Ë¹â²Í¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¤ë¿·Àþ¤¬3Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼ÖÆâ¤äÅÅÄä¤ÇÎ®¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò°ì¿·¤·¤¿¡£¡Ö¸¶Çú¥É¡¼¥àÁ°¡×ÅÅÄä¤Ç¤Ï½¾Íè¤ÈÆ±¤¸¾â¤Î²»¤ÇÄÃº²¤òÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ç¼¡¤ÎÅÅÄä¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï¸¶Çú¥É¡¼¥àÁ°¤Ë¶á¤Å¤¯»þ¤Î¤ß¾â¤Î²»¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹¹¿·¸å¤â¾â¤Î²»¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ÅçÅÅÅ´¤Î¼Ò²Î¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¸¶ÇúÅê²¼3Æü¸å¡¢¾ÇÅÚ¤Î¹Åç¤Ç±¿¹Ô¤òºÆ³«¤·¡¢»ÔÌ±¤ËÉü¶½¤Ø¤Î´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆ±¼Ò¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â°Õ¼±¤·¤¿¡£
¡¡¹ÅçÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ÖÆâ¤ÎÂ¾¡¢ÅÅ¼ÖÀÜ¶á»þ¤äÈ¯¼Ö»þ¤ËÎ®¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡£