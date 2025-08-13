ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×ローソン初の特別ラッピング店舗が期間限定オープン！

ローソン 銀座四丁目昭和通店でパークの仲間たちと一緒に超元気なエンターテイメント体験をすることができます。

ローソン 銀座四丁目昭和通店 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン特別ラッピング

場所：ローソン 銀座四丁目昭和通店

実施期間：2025年8月19日（火） 10:00〜2025年9月8日（月）まで

合同会社ユー・エス・ジェイはコーポレート・マーケティング・パートナーの株式会社ローソンと2025年8月19日（火）から、ローソン 銀座四丁目昭和通店にて特別ラッピングを展開！

特別ラッピングには2024年12月、スーパー・ニンテンドー・ワールド内にオープンしたドンキーコング・カントリーよりドンキーコングやディディーコングが登場するのに加え、マリオやマリオの仲間たち、ウッディー・ウッドペッカー、セサミストリートの仲間たちが描かれ、華やかで超元気のみなぎる楽しい装飾になっています。

今回展開するのは、ありえない“ワクワクドキドキ”で明日へと向かう元気を届けるユニバーサル・スタジオ・ジャパンとローソンによる、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×ローソン 特別ラッピング」と題した初のコラボレーション店舗。

この特別店舗では、店内に入るとパークをイメージさせる楽しい効果音が流れます。

また、パークの仲間たちが描かれた装飾が店内のいたるところに施されているため、まるでパークを訪れたかのような、超元気になれるエンターテイメント体験を楽しむことができます。

このコラボレーションを記念して、全国のローソン店舗(一部店舗・「ローソンストア100」を除く) で「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトご招待」ローソンアプリでたまるよスタンプを2025年8月19日（火）から2025年9月8日（月）まで開催。

景品には「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトご招待」を含むユニバーサル・スタジオ・ジャパン コース、「スーパー・ニンテンドー・ワールド 」グッズ詰合わせが当たるグッズコースなど、スタンプ数に応じて楽しく応募ができるものを多数ラインナップ。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×ローソン 特別ラッピング」店舗でお買い物しながら豪華景品にチャレンジすることができます。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトご招待」ローソンアプリでたまるよスタンプ

実施期間：2025年8月19日（火）〜9月8日（月）

応募期間：2025年9月15日（月）まで

応募資格：Pontaカード・ｄポイントカードを提示して、対象商品を税込100円以上購入ごとにローソンアプリにスタンプがたまり、 抽選で「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトご招待」や商品引換券などがあたります。

※ご応募にはローソンＩＤでログインをしたローソンアプリが必要です。

対象商品：おにぎり、寿司、弁当、サンドイッチ、パスタ、そば、うどん、中華麺、焼きそば､お好み焼・たこ焼グラタン・ドリア､サラダ、ベーカリー､からあげクン､海からクン､マチカフェのドリンク

予定景品：

1) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン コース

2）グッズコース

3）お得コース

※予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの特別ラッピング店舗誕生！

ローソン 銀座四丁目昭和通店の紹介でした。

