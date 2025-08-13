ｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島聡（２７）が１３日、都内で「ハリー・ポッターショップ原宿 オープン記念イベント」に登場。映画の中でドラコ・マルフォイ役を演じたトム・フェルトン（３７）との再開に感激した。

世界中で人気の映画シリーズの日本初となる旗艦店。松島が大ファンだというフェルトンには、１６年に都内で行われたハリウッド・コレクターズ・コンベンションにプライベートで並んで直接思いを伝えた過去があったといいイベントでの共演に大歓喜。そんな姿に目尻を下げたフェルトン氏も、何度もハグするなど和やかな空気となった。

松島は「俳優になりたいと伝えたら『オーラがあるから、きっとなれるよ』と言ってもらえた。僕は一度、芸能活動から離れた時があったんですが、その時にトムさんが、マルフォイ役を演じる中での葛藤などを目にする機会があった」と当時を振り返り。「あらためて芸能活動を辞めなくてよかったなと思います」としみじみと語り「ずっとこの時間が続けば良いのに」と話した。

松島は小学校低学年の時の「図書館で本を見つけて。姉もファンだったので」とハマった生粋のハリポタファン。フェルトン演じるマルフォイは「ヒールだけどどこか憎めない、葛藤しながらも人間の弱さを見せてくれるところが僕の心には刺さった」と、お気に入りのキャラという。