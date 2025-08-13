¸÷ÄÌ¿®¡¢4-6·î´ü(1Q)ºÇ½ª¤Ï39¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡¢º£´üÇÛÅö¤ò16±ßÁý³Û½¤Àµ
¡¡¸÷ÄÌ¿® <9435> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ38.6¡ó¸º¤Î281²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î1000²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï28.2¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î28.9¡ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤Î¾å´üÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î354±ß¢ª362±ß¤ËÁý³Û¤·¡¢²¼´üÇÛÅö¤â½¾Íè·×²è¤Î354±ß¢ª362±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï724±ß(Á°´ü¤Ï661±ß)¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±°ì´ü´Ö¤Î18.6¡ó¢ª16.5¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
