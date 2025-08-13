敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席で4試合連続となる勝ち越しの43号を放った。なおチームはその裏に同点に追いつかれ、延長10回にサヨナラ負けで3連敗。大谷の空砲が続く戦いぶりに、SNS上では古巣時代を想起させるあるワードが飛び交っている。

5-5で迎えた9回。大谷は高めに入ったカットボールを完璧に捉えた。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）の一発を放った。劇的勝ち越し弾にファンもベンチも沸き上がったが、その裏ベシアが踏ん張れず同点に追いつかれると、延長10回裏にはカスパリウスが無死1、3塁からサヨナラ打を浴び、6-7で逆転負けした。

3試合連続で大谷がホームランを放ちながらの敗戦に、ネット上の日本人ファンも憤慨。「なおドジャースは試合に敗れた」の略語である「なおド」の書き込みがX上に溢れていた。

「『なおド』と言われても仕方ないね」

「この流れで負けるのエンゼルス時代の大谷翔平を見てるようだww『なおエ』じゃなくて『なおド』やん」

「これは何回も見てきたなおド」

「なおエの聖地でなおドと 笑うしかないよこれは」

「最近のドジャースなおドすぎる」

「大谷さん活躍しても試合負けるってめっちゃ多くない？『なおエ』ならぬ、『なおド』やな…」

古巣エンゼルス時代には、大谷が活躍してもチームが勝てないケースが目立ち、X上などで「なお、エンゼルスは試合に敗れた」の略語として「なおエ」のネットスラングが流行。嘆きの声とともに投稿されることが多かったが、奇しくもその古巣との対戦で、それが再現された形だ。



