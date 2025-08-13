RODE「Wireless GO（第3世代）」に鮮やかな6色のカラバリが登場、Vlog撮影を華やかに！
RODEは8月13日、小型ワイヤレスマイクシステム「Wireless GO（第3世代）」のカラーバリエーションを発表した。カラーは「グリーン」「ブルー」「パープル」「レッド」「ピンク」「オレンジ」の6色で、これまでのブラックやホワイトモデルにはない楽しさで若年層に訴求する。送信機2台セットモデルの価格は51,700円で、発売日は8月19日。
RODEの人気ワイヤレスマイク「Wireless GO（第3世代）」に鮮やかな6色のカラバリが登場！
送信機2台と受信機1台で構成する、デュアルチャンネル対応のワイヤレスマイクシステムシステム。送信機の本体サイズは本体サイズは44×20×46mm、重さは35gとコンパクトな設計が特徴。衣服やカメラに装着できるクリップが付き、Vlogやインタビューなどで高音質な音声が収録できる。
装着する人物の服などに合わせてカラーを揃えられる
ストラップなどのアクセサリーとカラーを合わせられるメリットも
前モデルから安定性、機能性が向上したほか、ラベリアマイク接続用端子にロック式コネクターを採用するなど、細かい使い勝手も進化した。バッテリー駆動時間は7時間。
