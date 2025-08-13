¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Þ¥Á¥«¥Õ¥§¤è¤ê¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¥Æ¥£¡¼¡×ÅÐ¾ì
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥Þ¥Á¥«¥Õ¥§¤è¤ê¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¥Æ¥£¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£8·î12Æü¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Ë¡¢¹ñ»ºÍ®»Ò¤È¥ì¥â¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È½Å¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¥Æ¥£¡¼¡×¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¹ÈÃã¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï¡¢M¥µ¥¤¥º¤¬200±ß¡¢¥á¥¬¥µ¥¤¥º¤¬360±ß¡£
