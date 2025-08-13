戦後80年。

平和の尊さを訴え続けている遺族会のメンバーも高齢となり、次の世代にどのように戦争の記憶を繋げて行けばよいか試行錯誤を続けています。

その一つ、金沢市遺族連合会の今を取材しました。

８月5日、金沢市内で県戦没者慰霊式が行われました。

明治維新から太平洋戦争までの県出身の戦没者、3万2838柱の冥福を祈りました。

石川県遺族連合会理事長 今田勇雄さんは「私たち遺族にはその記憶や平和の尊さを次の世代へ繋いでいく大切な役割があります」とあいさつしました。

戦没者の子供世代の平均年齢も80代半ばとなり、戦争の悲劇を後世に伝えることが大きな課題となっています。

金沢市遺族連合会の副会長を務める柴田勝弘さん（81歳）は、「私たちも高齢になりましたのでできる限り、体が効く限り元気なうちに戦争の悲惨さを次の世代に伝えていきたい」と話します。

柴田さんは7月、

金沢市立南小立野小学校を訪れました。

金沢市遺族連合会では5年前から戦争の悲惨さを伝える「語り部活動」を行っています。

今年は市内8校の6年生に空襲に遭わなかった金沢でも多くの犠牲者がいたことや戦時中の生活などを話しています。

柴田さんは、「これは召集令状をもってまいりました。おめでとうございます。この紙が赤かったので俗に赤紙と呼ばれている」と説明します。

また、金沢市遺族連合会女性部長の山岸由紀子さんは「これは私の父親の兄が日中戦争に出かけるときに作った千人針。日章旗に寄せ書きをしていただき、これと千人針を身につけて戦地に出かけたそうです」と実物を手にしながら小学生に語り掛けます。

語り部会に参加した南小立野小学校の6年生は、「戦争をまた行わないようにそういう活動を広めていきたい」「教育を受けたり学校へ行けるのは当たり前ではないし感謝しなければいけないと思ったし戦争は2度としてはいけないと思いました」「戦争は人が起こすものだからこれからも一人一人がやらないという思いを持ってやっていったら起きないのではないかなと思った」と感想を述べ、戦争の怖さを理解していました。

戦地に赴き、国のため、家族のためにと尊い命を失った戦没者。

金沢市の石川護國神社にその御霊が祀られています。

柴田さんの父も太平洋戦争に従軍し、シベリア抑留中に命を落としました。

柴田さんは、遺影を見つめながら「これが父やということを母から聞いているだけで。母のお腹の中にいる間に（父は）出征していたので見たことも会ったことも全然ない」と話します。

奉公袋に軍服。

石川県遺族会の遺品展示室には戦没者の遺影とともに数々の遺品が私たちに戦争の教訓を伝えています。

戦後の1947年に設立された遺族会は、戦没者の慰霊、遺族年金などの生活相談、そして戦争の悲劇を繰り返さないための平和活動などを行っています。

金沢市遺族連合会の小林茂隆会長は、「金沢市遺族連合会も多いとき、昭和45年や46年には4500人の会員がいた。それだけ沢山の人がいたのが今は330人。このままいくと遺族連合会がなくなる」と心配します。

高齢化が進み組織の存続を危惧する金沢市遺族連合会。

この遺族連合会の中には戦没者の遺児で作る「金沢市遺族友の会」があります。

遺族連合会の副会長で友の会の会長でもある柴田さんはその友の会を８月、解散させることを決めました。

柴田さんは「友の会の会員も高齢ですのでなかなか外に出るのがおっくうになっている。解散後の今後の活動は遺族会の中で語り部の活動や慰霊活動は続けていきたい」と話します。

高齢化で組織が縮小する中、新たな動きも見られました。

8月8日、石川護國神社で開かれた会合。

金沢市遺族連合会に青年部、それに遺族連合会を支える企業会が初めて顔を合わせました。

今年11月に予定されている「終戦80年記念大会」について話し合うためです。

金沢市遺族連合会の会長、小林茂隆さんは、「遺族会も若い人に入ってもらって、今回は一緒にやって、次の時から次の世代の人に渡していきたい」とあいさつし、80周年記念大会実行委員会の委員長、福田長太郎さんは「やる以上は楽しく成功に導いていきたいなと思います」と意気込みを語りました。

次の世代に思いをいかに伝えていくか。

小林会長は周年企画を通して思いを共有していきたいと考えています。

小林さんは、「先日、高校生が話を聞きたいということで来ました。そういう人たちも含めて戦没者の直系でない人も遺族会に入ってもらえるかなと期待もしている。少しづつ、少しづつ道が開けてきたかなという気がします」と話してくれました。

県戦没者慰霊式。

高校生などの若い世代が献花する姿もありました。

曽祖父が戦死した北陸学院高校3年の本村悠衣さんは「私の祖母やその世代の人から話をたくさん聞いたり、今残っている資料をたくさん見たりして、次の世代に繋げていくことできるかなと思う」と高齢化する遺族会の思いをつないでいきたいと話します。

戦争の記憶を若い世代に継承するためにはここ数年が最も大切な時期と語る遺族会のメンバー。

平和への思いは戦争を体験していない世代にも少しづつ、しかし、着実に引き継がれようとしています。