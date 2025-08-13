【大人のしまむら】がお値段以上かも！ 40・50代のサマ見え♡「おしゃれスカート」

大人のデイリーコーデに使うアイテムは、着回しやすいデザインと気兼ねなく使える価格を両立したいところ。そこで狙い目なのが【しまむら】のアイテム。40・50代にフィットする【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】のアイテムの中から、今回はスカートにフォーカスしました。はくだけでサマ見えしそうなデザインのスカートを厳選したのでぜひチェックしてみて。

トレンドシルエットでコーデを格上げ

【しまむら】「バルーンスカート」\2,189（税込）

腰まわりに入ったタックと、裾のバルーンデザインが魅力的なスカート。ふんわり広がるシルエットで、一枚で存在感が出るアイテムです。落ち着いたグレーを選べば、上品な雰囲気もキープ。シンプルなトップスを合わせるだけでコーデがサマ見えしそうな、優秀アイテムです。

デニムスカートはシルエットで差をつけて

【しまむら】「コクーンデニムスカート」\2,189（税込）

カジュアルなデニムスカートも、コクーンシルエットなら女性らしい柔らかさを表現できそう。脚のラインを自然にカバーしながら、縦ラインを強調することですっきり見えが狙えます。公式Instagramでは「ストレッチが入っていて、後ろウエストがゴム入りなので履き心地も良い」とのことで、つい手が伸びる存在になるかも。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。