千原兄弟・千原ジュニアが１０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「千原ジュニアＹｏｕＴｕｂｅ」を更新した。

この日は、ゲストに、お笑いタレントで実業家・オモロー山下、モノマネタレント・原口あきまさ、ピン芸人・大山英雄を招いた。

山下は、元雨上がり決死隊の宮迫博之を話題に挙げ、ジュニアに「あなたの嫌いな宮迫さん」と振った。ジュニアは苦笑しながら「嫌いでもない」と応じた。

ジュニアは、久々に宮迫と遭遇した日のことを述懐。「俺、初めて行ったお店があって。カウンターと奥に個室があるみたいな所で。俺、手前のカウンターで普通にご飯食べてたんよ。その個室から（宮迫が）バーって出てきて（ジュニアに）『え？こんな所で普通の人と一緒に食べてんの？』って」と回想した。

「俺、『普段から（個室などは予約せずに）そうですけど…』って。（宮迫は）『俺もそやけどなぁ』って…。ほな、なんで個室から出てきてんねん！何やそれ？久しぶりに会って第一声。『お前、こんな所で普通の人と一緒に食べてんの？』って！第一声それ？」と明かして、笑わせた。

ジュニアは「『俺もそやけどなぁ』。スゴいよ！なんなん？」と述懐し、原口も「個室から出てきてるし…」と指摘。山下は「すぐバレる嘘なんなん？」と爆笑しながら突っ込んだ。

ジュニアは「この一瞬で、隣にいた後輩が『今の絡みで宮迫さんが全て出てますね』って」と述懐。「店員さんが『ちょっと。もう、いいですか？』って（宮迫がジュニアから）はがされていた」と苦笑していた。