NCT DREAM、新AL『Go Back To The Future』が世界のチャートを席巻！ロングランヒット継続中

NCT DREAMの5thフルアルバム『Go Back To The Future』が、ロングランヒットを続けている。

【写真】ヘチャン、日本で証明写真を撮影?!

7月14日にリリースされたNCT DREAMの5thフルアルバム『Go Back To The Future』が、オリコン「デイリーアルバムランキング」（8月9日・10日付）で2日連続1位に輝いた。また、「週間洋楽アルバムランキング」（8月18日付）でも1位を記録し、日本での高い人気を証明した。

アルバムにはダブルタイトル曲『BTTF』と『CHILLER』を含む全9曲が収録されており、最も輝く“自分”を探すためにタイムトラベルに出る7人の“風変わりな少年”たちの物語を、一本の映画のようにダイナミックに描き、高い評価を得ている。

（写真＝SMエンターテインメント）NCT DREAM

NCT DREAMは『Go Back To The Future』で、韓国主要アルバムチャートの週間およびデイリーランキング1位、Circle週間チャート3冠、音楽番組1位を獲得した。さらに、英国オフィシャルチャート「シングルセールス」と「シングルダウンロード」に2週連続チャートインを果たした。また、中国QQミュージックでプラチナ認証を獲得し、デジタルアルバム販売チャート1位を記録。Kugouミュージックのデジタルアルバム販売チャートでも1位を獲得するなど、世界中のファンから大きな支持を受けた。

なおNCT DREAMは、8月16日と17日にタイ・バンコクのラジャマンガラ・ナショナル・スタジアムで4度目のツアー「2025 NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW 4：DREAM THE FUTURE’」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）