¥¤¥µ¥¯ÂàÃÄ¤ËÈ÷¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢¸å³ø¤È¤·¤Æ¥Þ¥Æ¥¿¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤«¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï4000Ëü¥Ý¥ó¥É¤òÍ×µá
¥¨¡¼¥¹ÂàÃÄ¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ë¥Ç¥£¡¦¥¬¥ì¥Ã¥Æ¥£»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë28ºÐFW¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2021Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥Æ¥¿¤Ï¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î2022Ç¯1·î¤Ë¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹²ÃÆþ¸å¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°35»î¹ç¤Ç16¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î³èÌö¡£ºòµ¨¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°37»î¹ç¤Ç14¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥¯¥é¥Ö¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Æ¥¿¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¶½Ì£¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥Æ¥¿¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Æ¥¿¤ò°ÂÇä¤ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇäµÑ¤Ë¤Ï4000Ëü¥Ý¥ó¥É¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥µ¥¯¤Îµî½¢¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¥Þ¥Æ¥¿¤Î³ÍÆÀ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
