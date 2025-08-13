¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¡Ù¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢2nd¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡¡É÷´Ö½Ó²ð¤â¡ÖÇã¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê25¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¡ÈÊ¸³Ø¡É¤òº¹¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¥Ú¥ó¤ò¼ê¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾±»Ê¹ÀÊ¿
¡¡¾±»Ê¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿À½ºî¿Ø¡£¤Ê¤ó¤»2ºýÌÜ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¡ÈÊ¸³Ø¡É¤òº¹¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì·Á¼°¤Î¡ØËÜ¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ªÈ¯ÇäÆü¤Ï2025.10.28¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥«¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤°¤Ï¤Ã¤Ã¤ÃÅÇ·ì¤·¤Þ¤·¤¿ ¤¢¤«¤ó ¾Â¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾±»Ê¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤ªÏÃ¤Þ¤Ç1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¶áÂ©¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿ ÀäÂÐÇã¤¤¤Þ¤¹!!³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÊª¸ì·Á¼°¤Î¼Ì¿¿½¸¡¢¡¢¡¢?!³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê42¡Ë¤«¤é¤â¡ÖÇã¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÂè44ºî¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥¥é¥á¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ê¥¢ÊõÏ©Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤ÎÉ÷´Ö¤ÎÁê¼êÌò¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤ÏÊ¸³Ø¤ò°¦¤¹¤ë¾±»ÊËÜ¿Í¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢14¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤ÈÎý¤ê¾å¤²»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤òÀßÄê¤·¤¿¡¢Êª¸ì·Á¼°¤Î¼Ì¿¿½¸¡£»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¾±»Ê¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ê¸¾Ï¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç½ãÊ¸³ØºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤È²áµî¤¬¸òº¹¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤Î¿¹¡¢Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌëÌÀ¤±¤Î³¤¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤´¤È¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎÉý¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¡ÈÊ¸³Ø¡É¤òº¹¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¥Ú¥ó¤ò¼ê¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾±»Ê¹ÀÊ¿
¡¡¾±»Ê¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿À½ºî¿Ø¡£¤Ê¤ó¤»2ºýÌÜ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¡ÈÊ¸³Ø¡É¤òº¹¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì·Á¼°¤Î¡ØËÜ¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ªÈ¯ÇäÆü¤Ï2025.10.28¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥«¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÂè44ºî¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥¥é¥á¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ê¥¢ÊõÏ©Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤ÎÉ÷´Ö¤ÎÁê¼êÌò¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤ÏÊ¸³Ø¤ò°¦¤¹¤ë¾±»ÊËÜ¿Í¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢14¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤ÈÎý¤ê¾å¤²»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤òÀßÄê¤·¤¿¡¢Êª¸ì·Á¼°¤Î¼Ì¿¿½¸¡£»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¾±»Ê¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ê¸¾Ï¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç½ãÊ¸³ØºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤È²áµî¤¬¸òº¹¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤Î¿¹¡¢Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌëÌÀ¤±¤Î³¤¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤´¤È¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎÉý¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£