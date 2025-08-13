◆プロ・アマ交流戦 巨人３軍４―１上武大（１３日・ジャイアンツ球場）

巨人の育成ドラフト６位ルーキー・竹下徠空（らいあ）内野手が３軍トップとなる８号特大アーチを放った。上武大戦に「４番・一塁」で先発出場。６回に同点に追いつき、なお無死二、三塁の好機で左腕・狩野に対すると、２ボールから甘く入った直球をフルスイング。快音を残して高々と舞い上がった飛球は、そのまま左翼後方の防球ネット中段を直撃する勝ち越しの３ランとなった。

竹下は１８３センチ、９８キロの恵まれた体格から生み出す長打力が武器の大砲候補。３軍では２位・相沢の６本塁打に２差をつけてトップに立つ１８歳は「外野フライを狙っていて、コンパクトにいったんですけどそれで無駄な力や、いらない動きが抜けて本塁打になったかなと思う。飛距離にはびっくりしました。めっちゃ伸びていたので」とうなずいた。

今後の課題は確実性の向上。「直球に一発で対応できるように、スイングをもっとコンパクトに。小さすぎたら魅力がなくなってしまうんですけど、思い切り振れる中で無駄のないスイングを目指したい」と語った。