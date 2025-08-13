¡Úµð¿Í¡Û²¬ÅÄÍª´õ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Åö¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä£²·³³ÚÅ·Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½³ÚÅ·¡Ê£±£³Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ÅÄÍª´õ³°Ìî¼ê¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£µÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££±¡½£°¤Î£´²ó£±»àÆóÎÝ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÆâ¤Î£±£´£´¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀþÊý¸þ¤Ø¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î»°ÄÍ¤¬À¸´Ô¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¡Ö¸«Æ¨¤·»°¿¶¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Åö¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë£±ËÜ¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î£´Ç¯ÌÜ³°Ìî¼ê¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»°ÄÍ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£·ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£