元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの笹崎里菜アナが銀座ホステス時代について語り、スタジオが仰天した。

１２日のＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナ ｓｅａｓｏｎ４」（火曜・午後１１時）にゲスト出演し、お酒に関するトークで「飲めそうなイメージがあるらしいんですけど、まったくそんなことなくて。飲めるんですけど、量はそんなに」と話した笹崎アナ。

「さらば青春の光」の東ブクロから「こんなん聞くのもあれですけど、昔ね、入社前はホステスさんを…。働いていらっしゃった」と問われると、「働いてました」と答えた。

「期間としては１、２か月ですね」といい、場所は「銀座で」。ＭＣの「ニューヨーク」屋敷裕政が「客層もわりといい感じ？」とたずねると、笹崎アナは「社長さんというか、会長さんみたいな感じ」と地位の高い人が来る店だったと明かした。

「そのときは指導されました？」と質問されると、笹崎アナは「マナーは教えてもらうんですけど、でもできないんですよやっぱり。（普段の飲み会とは）違いますね」と説明。「なので、ママに『お人形さんかい？』って言われました」と明かし、出演者から「イヤミやな〜」「銀座っぽいな〜」などの声が上がっていた。

笹崎アナは２０１５年に日本テレビに入社したが、クラブでのアルバイト経験を理由に内定を取り消され、撤回を求めた裁判を経て入社したことが話題になった。２３年末に退社し、２４年に「ＫＡＴ―ＴＵＮ」中丸雄一と結婚した。