¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÀÐ¿¹ÂÀÆó¤ÎÆÃÊÌ¶½¹Ô¤¬10·î7Æü¡¦¸å³Ú±à¤Ç³«ºÅ·èÄê¡¡AI¤Ï¡Ö120Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò¤´¤ê²¡¤·
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀÐ¿¹ÂÀÆó¡Ê£´£²¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¶½¹Ô¡ÖÄ¶¿Í¡¦ÀÐ¿¹ÂÀÆó¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌµÃã¤ò¤¹¤ë¡×¤¬£±£°·î£·Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐ¿¹¤¬Á´£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å´¿Í¤Ã¤×¤ê¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Âç²ñ¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÀÐ¿¹¤¬£Á£É¤Î¤è¤¦¤Ê²»À¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤âÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£²Æü¤ËºÇ¿·¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐ¿¹¤¬¿·ÆüËÜ»öÌ³½ê¤ËË¬¤ì¡¢ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢£Á£É¤¬ºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³À¼¿§¤¬ÊÑ¤ï¤êÂÖÅÙ¤¬É¿ÊÑ¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö£±£²£°Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡×¤¬¤´¤ê²¡¤·¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤È¤âÉÔ¾òÍý¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¿¹¤¬¡Ö£±£²£°Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤ä¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤â£Á£É¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç£Á£É¤Ï¾¡¼ê¤Ë²ñÏÃ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡£