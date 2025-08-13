東海オンエア・てつや、妻・峯岸みなみと結婚3周年記念にコスプレ 家族写真に反響「まさかそう来るとは」「面白くて最高」
【モデルプレス＝2025/08/13】6人組YouTuber・東海オンエアのてつやが8月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻でタレントの峯岸みなみとの結婚3周年を祝う家族写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】峯岸みなみ＆てつや、コスプレ姿の家族写真
この日、てつやは「8月12日は結婚記念日！3周年！毎年テーマカラーを決めて家族写真を撮ってるけど今年はなんか赤と青でした」と説明し、峯岸、娘と撮影した家族写真を公開した。
てつやは青のジャージに黒の帽子を、峯岸は赤のノースリーブジャージを、娘は熊の着ぐるみを着用した姿を披露している。また、リプライ欄では「ちなみに娘が熊なのは1巻の表紙のせいです」と家族写真のインスピレーションを受けたと思われる増田こうすけ氏原作漫画「ギャグマンガ日和」（集英社）の1巻の表紙をアップしていた。
この投稿には「3周年おめでとう！」「まさかそう来るとは（笑）」「面白くて最高」「幸せそう」「一瞬某芸人コンビを想像した」「あまりにも良すぎる」「みんな似合ってて可愛い」「記念日コスプレ素敵」といった声が寄せられている。
てつやは、峯岸と2022年8月に結婚。2024年7月14日に、自身のInstagramを通じ、第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
