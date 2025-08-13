¡ÖÂçÃ«¤µ¤óÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤ë¤Ê¤¡¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤Î¼¡ÂÇÀÊ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¡¡43¹æ¤Ç¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å
¡þMLB ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹7¡ß-6¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¸ÅÁã¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢·àÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
5-5¤Î6²ó¡¢Ìµ»à°ìÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î4ÈÖ¼ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥¯Åê¼ê¤Î5µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¤âÁöÎÝ»à¤È¤µ¤ì²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼¡ÂÇÀÊ¤Î9²ó¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬²ÚÎï¤ÊµÕÅ¾·à¤òÌ¥¤»¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥±¥ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥»¥óÅê¼ê¤Î2µåÌÜ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤¬4»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Î43¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤òÈ´¤¡¢ÆüËÜ»þ´Ö4Æü°ÊÍè¤ÎËÜÎÝÂÇ¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³èÌö¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¥¿¥¡¥¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡¼¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÈÔ²ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ä¤ÎÀ¨¤¹¤®!!¡×¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¡¢·è¾¡43¹æÂçÃ«¤µ¤óÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤ë¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£