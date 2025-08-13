「バスケットボール男子・アジアカップ、日本７３−９７レバノン」（１３日、ジッダ）

準々決勝進出決定戦が行われ、世界ランク２１位の日本は同２９位で、前回準優勝のレバノンに敗れ、８強入りを逃した。

第１Ｑ序盤こそリードを奪ったが、徐々にレバノンの圧力にミスが増えていき、前半を４１−５３で折り返した。第３Ｑ開始からのレバノンの攻勢を止めきれず、一気に突き放され、２６点差まで広げられると、最後まで流れを引き寄せきれなかった。生命線の３点シュートは２７本中７本の成功にとどまり、成功率は２５・９％。ターンオーバーは１５本を献上した。

ＮＢＡで活躍する八村、河村に加え、代表をけん引する存在の渡辺雄、比江島も不在の中とはいえ、１次リーグでもイランに屈し、レバノンには完敗の内容に、１１月からのＷ杯予選に向けた不安が募る大会となった。

Ｗ杯予選の組み合わせは既に発表されており、日本は１次予選で今大会で８強入りを果たした中国、韓国、台湾とホーム＆アウェー方式で対戦。上位３チームが進む２次予選では今回敗れたレバノン、Ｗ杯開催国のカタールが属するＤ組の３チームと同じくホーム＆アウェーで対戦。６チーム中でカタールを除く上位３チームが出場権を手にする。

ホーバス監督は「若い選手たちがこのような舞台を経験できたことはポジティブな事です。１１月から始まるＷ杯予選に必ず繋がると信じています」と語ったが、引き続きＮＢＡ組の招集が難しい中で厳しい戦いが待ち受けている。