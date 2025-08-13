Photo: oh!ga

PC、スマホ、モバイルバッテリー、イヤホン etc…。

日々増えるガジェット類に呼応して増えてくるのがケーブル。大量のケーブルから必要なものを探すのは、地味にストレスだったんですが、これを導入してからケーブル管理が楽になりました。

急速充電対応のコネクタ

Photo: oh!ga

Mcdodo（マクドド）から発売されているコネクタです。

いくつか種類がありますが、私はUSB-CからLightning、LightningからUSB-C、USB-CからmicroUSBの3種類を使っています。USB-CからLightningのコネクタは36Wの高速充電に対応。LightningからUSB-Cも60Wに対応しているので、LightningケーブルでMacBookへ給電可能。スマホやモバイルバッテリーの給電には不足がないですね。

ケーブル一体型よりもあえてのコネクタ

Photo: oh!ga

サイズは言わずもがな極小。ガジェットポーチに入れていても邪魔にならないです。

1本のケーブルに複数のコネクタが一体となったケーブルタイプのものもよくありますが、過去使っていてケーブルが先に断線などで使えなくなってしまうことが多く、その点個別のコネクタであればケーブルより長く使用できるのが良いポイント。

またケーブル一体型は1本忘れると絶望するのですが、USB-Cケーブル、Lightningケーブルを持ち歩いた上にコネクタを持っていくことで、ケーブルを忘れてもコネクタがあるといった安心感が、日々の仕事の準備のストレスを軽減してくれますね。

また、そろそろ過去のものになりかけているLightningケーブルをTYPECに変換して使えるのも良いです。大量にあるんですよねLightningケーブル…。

ほどよい紛失防止機能

Photo: oh!ga

ケーブルに取り付けるための発色の良いオレンジのOリングが付いています。

このOリングがケーブルの端子部分に引っかかることでケーブルからコネクタが落ちずに保持されてくれます。キツすぎず、ゆるすぎない絶妙な保持加減なので着脱もストレスなし。

Photo: oh!ga

オレンジ色もコネクタがどこにあるか見つけやすいので、デスクの上やポーチの中で見つけやすいのも助かります。

ケーブルを差し直さなくても良い楽さ

Photo: oh!ga

USB-C、Lightningそれぞれケーブルを持っていくのであれば、コネクタは不要では？と思うかもしれませんが、ケーブルそのものを抜き差しすることよりも、コネクタの脱着の方が手軽なのと、電源側に行かずともPC作業の手元で付け替えができるので、外出先でPC作業をする機会が多い私は重宝しています。

3年ほど3種類のコネクタ+各種ケーブルで運用しており、旅先などでより荷物を減らさなければいけないときは、ケーブルの数を減らしたりと調整しています。

友達や同僚の「あ、充電がない」もさっと助けてあげられるので、ガジェットポーチの中に入れておくのがおすすめですよ。

Mcdodo Type C to ライトニング 変換アダプタ 1,299円 Amazonで見る PR PR

Mcdodo ライトニング to USB-C 変換アダプタ 1,199円 Amazonで見る PR PR

Mcdodo USB-C to Micro USB変換アダプタ 1,199円 Amazonで見る PR PR

Source: Mcdodo