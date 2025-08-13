¡Ö¤ªËß¤Ê¤Î¤ËÀµ·î¾þ¤ê¡©¡×µ¢¾Ê¤Ç´¶¤¸¤¿"¿Æ¤Î°ÛÊÑ"¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â...¾®Á¬Áý¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡©ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤Ï¡©Î¤µ¢¤ê¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡Ø¿Æ¤Î·ò¹¯¡Ù¡Ø¼Â²È¤ÎËÉÈÈ¡Ù¤òÅ°Äì²òÀâ
¡¡¤ªËßµÙ¤ß¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ëºÝ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤Î¤³¤È¡£ÊªËº¤ì¡¦·ò¹¯¾õÂÖ¡¦¼Ö¤Î±¿Å¾¡¦¼Â²È¤ÎËÉÈÈ¤Ê¤É¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡¡Áá¤á¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¼Â²È¤È¿Æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©ËÉÈÈ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦µþ»ÕÈþ²Â»á¤éÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¼Â²È¤ÎËÉÈÈ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó£¶³ä¤Î¿Í¤¬¡ÖËÉÈÈÂÐºö¤ËÉÔ°Â¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¡Ê°ì¸®²È¡Ë¤ËÎ¾¿Æ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë£²£°Âå¡Á£µ£°Âå¤ÎÃË½÷£¸£°£°¿Í¡Ë¡£
¡¡²áµî£³Ç¯´Ö¤Ç¡¢¼Â²È¤Î¿Æ¤¬º¾µ½¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï£²£³.£´%¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼Â²È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤Ï¡Ö¥Ö¥¶¡¼¤Î¤ß¡×¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï£³³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼Â²È¤ÎËÉÈÈ¤ËÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê£±¡Ë¶á½ê¤Å¤¤¢¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡Ê£²¡ËÅÄ¼Ë¤ÇÃÏ°è¤Î¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡¢¡Ê£³¡Ë¾ï¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸«Êý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÈÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î°Â¿´´¶¡É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¾¼ÏÂ¤Î²È¡É¤¬´í¤Ê¤¤¡©¼Â²È¤Î¥³¥³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¡¢ËÉÈÈÂÐºö¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ËÉÈÈ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Îµþ»ÕÈþ²Â»á¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö»¨Áð¡×¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£»¨Áð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤Ï¡¢¡È´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¼êÆþ¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄíÌÚ¤¬ÑòÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µþ»Õ»á¤Ï¡ÖÃÏÊý¤Î¡È¾¼ÏÂ¤Î²È¡É¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¥É¥¢¤ä·ú¶ñ¤¬¸Å¤¯¤Æ²õ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¸½¶â¤¬É¬¤º¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±«É÷¤Ç¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡¢ÌÜ·â¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯ÂÀ×¤â¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬¹¥¤à¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂæÉ÷¤ä¹ë±«¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àº¾µ½¡×¤Î´í¸±¤â¡£¡Ö¥É¥¢¤¬²õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö±«¸Í¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¶È¼Ô¤Ë¤Ï·Ù²ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ä¤ÎÌµ¤¤²È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖËÉÈÈ£´¸¶Â§¡×
¡¡¼Â²È¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤È¤·¤Æµþ»Õ»á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö·ä¤ÎÌµ¤¤²È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ÎËÉÈÈ£´¸¶Â§¡×¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ø²»¡Ù¡Ø¸÷¡Ù¡Ø»þ´Ö¡Ù¡Ø¿Í¤ÎÌÜ¡Ù¤Î£´¤Ä¤ÎÅÀ¤«¤éÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë²»¡§¥Ö¥¶¡¼¤Ê¤É¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤¹
¡Ê£²¡Ë¸÷¡§¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç²È¤Î¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯
¡Ê£³¡Ë»þ´Ö¡§Í½È÷¾û¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ²È¤Ë¿¯Æþ¤µ¤»¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¥ËÀ¤Ï¡Ö£µÊ¬¤Ç£·³ä¡×¡Ö£±£°Ê¬¤Ç£¹³ä¡×¤ÇÈÈ¹Ô¤òÄü¤á¤ë
¡Ê£´¡Ë¿Í¤ÎÌÜ¡§¤´¶á½ê¤É¤¦¤·¤Î°§»¢¤ÇËÉÈÈ¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿åÊ¬ÀÝ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×£±»þ´Ö¤Ë¥³¥Ã¥×£±ÇÕ¤¬ÌÜ°Â
¡¡Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¿Æ¤Î·ò¹¯¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¡Ö²ð¸î¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤Î£³¤Ä¡Ê£²£°£²£´Ç¯£é£ó£ó£é£îÄ´¤Ù¡Ö¹âÎð¤Î¿Æ¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡Ë¡£ÍäÀîÃÏ°èºßÂð¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤æ¤áÅÔÅç¡¦ÂçÌîµÁÅµ»ÜÀßÄ¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±¤ÄÌÜ¤¬¡¢¿åÊ¬Êäµë¡£¡Ö°û¤ßÊª¤òÅ¬ÀÚ¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡©¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÂçÌî»á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¹âÎð¼Ô¡£¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¡È¼ºÇÔ¡É¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç®Ãæ¾É¡¦Ç¾¹¼ºÉ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëº£¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Ï¡Ö£±»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¥³¥Ã¥×£±ÇÕ¡×¤òÌÜ°Â¡Ê¸üÏ«¾Ê¤è¤ê¡Ë¤Ë¤¤Á¤ó¤È¿åÊ¬¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö´í¤Ê¤¤ÃÊº¹¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¹üÀÞ¤Ç¿²¤¿¤¤ê¥ê¥¹¥¯Áý
¡¡¡Ö¼Â²È¤ËÅ¾ÅÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Ï¹üÀÞ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÃÊº¹¤ä²ÈÅÅ¤Î¥³¡¼¥É¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Æ¡¼¥×¤Ç¤È¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÂÐºö¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸÷¤ë¥Æ¡¼¥×¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤ò³¬ÃÊ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¾²¤ËºÂ¤ëÀ¸³è¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤ËÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ü°Ø»Ò¡×¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¾®Á¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÁ°Ãû¤«¤â¡©
¡¡¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ï½ù¡¹¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤áÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÂçÌî»á¤Ï»ØÅ¦¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¾®Á¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ç¤¹¡£Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ËºÙ¤«¤¤·×»»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª»¥¤Ç»ÙÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®Á¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÉô²°¤¬»¨Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ªËß¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤ÎÀµ·î¤Î¾þ¤ê¤¬¡×¡ÖÎÁÍý¤ÎÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î½é´ü¾É¾õ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¡ÈÇ§ÃÎ¾Éµ¿¤¤¡É¤òËÜ¿Í¤Ë¸À¤¦¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡×¡ÊÂçÌî»á¡Ë¤¿¤á¡¢¿Æ¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡¢ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò´«¤á¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤Ø¤ÎÏ¢ÍíÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬°ÛÊÑ»¡ÃÎ¤Î¶áÆ»¡×¤À¤ÈÂçÌî»á¤Ï»ØÅ¦¡£ÁêÃÌ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Î¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¡ÖÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊÁ´¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤ËÀßÃÖ¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£