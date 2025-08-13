タレントの伊集院光（57）が12日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、休暇について語った。

視聴者から寄せられた「もし夏休みを1カ月もらえたら何をしますか？」との質問に、伊集院は「お休みがもう3日続くと怖くなっちゃうんだよな」とポツリ。プロデューサーの佐久間宣行氏は「それがサラリーマンとフリーの違いよ」と解説、「タレントさんはみんなそうみたい」と話した。

すると伊集院は「今のマネジャーは、スケジュールを埋めていける喜びでいっぱいの時期なんです、若い、中堅に差し掛かるマネジャー」と説明。「俺は空くことが怖い。だからこれが合致すると、果てしなく働くことになるっていう」と笑わせた。

そのため「だからちょっと落ち着こうと思いますけど、俺たぶん1カ月休みがあったら何が出来るっていったら、ずーっとやろうと思ってやっていない、この30年分のラジオの書き起こしとかをやると思う」と告白。その理由を「要するに本にしたいと思っていたりとか、休みにする怖さに耐えられないから」と語っていた。