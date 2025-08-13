嵐の相葉雅紀（42）が13日、都内で行われたテレビ朝日の主演ドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（水曜後9・00）のイベント「キャスト大集合！夏の大感謝祭」に登壇した。イベント後の囲み取材では、他局ドラマで主演中の松本潤（41）と櫻井翔（43）に言及する場面もあった。

7月期は松本がTBS日曜劇場「19番目のカルテ」（日曜後9・00）、櫻井翔が日本テレビ「放送局占拠」（土曜後9・00）にそれぞれ主演中。相葉は7月に行われた「大追跡」の制作会見で、互いのドラマに関する会話が行われていることを明かし、他の2人にエールも送っていた。

今作についてメンバーから反応があったかを問われると「“松潤が観てる”っていうのを南朋さん経由で聞いた（笑い）」と大森南朋（53）から伝え聞いたことを明かし、大きな笑いを誘った。大森は松本とNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）で共演。今作がスタートするにあたり、松本から「“相葉をよろしくお願いします”という言葉をいただいていた」とも制作会見で話していた。

また、相葉は「この間会った時も、櫻井くんとは“今、撮影どこまでいってる？”とかそういう会話になります。お互い鼓舞しながらやってる感じです」と語り、大きな刺激を受けている様子だった。

この日のイベントには、大森、相葉とともにトリプル主演の松下奈緒（40）に加え、伊藤淳史（41）、光石研（63）、遠藤憲一（64）、佐藤浩市（64）も登壇。印象的な撮影場面などをテーマにトークを展開し盛り上がりを見せた。