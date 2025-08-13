¡Ö¥¿¥Þ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤è¡×¡¡Ë´¤°¦Ç¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇ·¿¤Î»à¿À¡×¤À¤Ã¤¿¡¡À¸¤ò½ª¤¨Î¹Î©¤Ã¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ë²¹¤«¤¤ÎÞ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë¡ÚÌ¡²è¡Û
À¸Ì¿¤Î»à¤ò»Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÅÁÀâ¤¬»Ä¤ë¡Ö»à¿À¡×¡£Ì¡²è²È¡¦¤·¤í¤ä¤®½©¸ã¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ø¤Á¤Ë¤«¤ß »à¤¬ÉÝ¤¤¾®¤µ¤Ê»à¿À¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»à¿À¤Ï°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤Á¤Ë¤«¤ß¡×¤È¤¤¤¦»à¿À¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¡¢Æ±ºî¤Ï¡¢¤Á¤Ë¤«¤ß¤ò¤á¤°¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÇ·¿¤Î»à¿À¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìó2Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»à¿ÀÇ¤ò¤«¤Ä¤Æ»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Ï·¿Í
¤¢¤ëÆü¡¢»à¿À¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¸½À¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Ç·¿¤Î»à¿À¡Ö¥Ö¥Ã¥Á¡¼¡×¡£¡Ö°ìÎ®¤Î»à¿À¤Ë¾ð¤±¤Ê¤ÉÌµÍÑ¡×¡Ö²»¤â¤¿¤Æ¤º ¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ë ¼í¤ê¤È¤ë¤Î¤ß¡×¤ÈÁÇÁá¤¯°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÏ·¿Í¤Ë¡Ö¥¿¥Þ!?¡×¡Ö¤ª¤Þ¤¨ ¥¿¥Þ¤¸¤ã¤í!!¡×¤ÈÊú¤¤«¤«¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í°ã¤¤¤À¤ÈË½¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÏ·¿Í¤Ë¤Á¤å¡¼¤ë¤òº¹¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¼ê²û¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ö¥Ã¥Á¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï·¿Í¤Ï¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Ö¥¿¥Þ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤â¡Ö¥¿¥Þ¤Ï¤â¤¦¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥Ã¥Á¡¼¤Ï¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥¿¥Þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡ÈÏ·¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ò»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ï·¿Í¤ÎÌ¿¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Æ¤¢¤È¿ôÆü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥Ã¥Á¡¼¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤à¤·¤íÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤Á¤å¡¼¤ëÀ¸³è ¤Þ¤ó¤¤Ä¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Á¤å¡¼¤ë¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Çï»Ò¤ËÅÝ¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ëÏ·¿Í¡£Ì¿¤¬Àä¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢´ñÀ×Åª¤Ë°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥Ã¥Á¡¼¤Ï»à¿À¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡×¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ï±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Î¤Ó¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ö¥Ã¥Á¡¼ ¤¤¤ä º£¤Ï¥¿¥Þ¤À¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×¡Ö¤ªÁ°¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤ ¤¢¤È¤Ï¿Í´Ö¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤À¡×¤È±þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ï·¿Í¤Ï¸½¾õ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¿¥Þ!! ¥¿¥Þ¤Ï!?¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£Â¦¤Ë¤¤¤¿¥Ö¥Ã¥Á¡¼¤¬¡Ö¥¿¥Þ¤Ê¤é ¤¢¤Ã¤Á¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡×¡ÖÁá¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Ï·¿Í¤ÎÀè¤Ë¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Þ¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥Þ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤ÆÏ·¿Í¤Î¶»¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤å¡¼¤ë¤Ç¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤ë¥Ö¥Ã¥Á¡¼¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬¡£¤½¤³¤Çºî¼Ô¤Î¤·¤í¤ä¤®¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ±ºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤Ë¤«¤ß¡×¤ÏÌ¼¤¬Ì¾¤Å¤±¿Æ¡©
¡½¡Ø¤Á¤Ë¤«¤ß »à¤¬ÉÝ¤¤¾®¤µ¤Ê»à¿À¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¯¥¬¥¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²È¤ÎÌ¼¤¬¡Ö¤Á¤Ë¤«¤ß¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¶Á¤¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£
¡½¡ØÇ·¿¤Î»à¿À¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍýÍ³¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1ÏÃÌÜ¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÇÁ´Á³¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¥Ö¥Ã¥Á¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»à¿À¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ê¥È¥¹¤È¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¤¬´û¤Ë¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤Ë¤³¤ì°Ê¾å»à¿À¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÇ·¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï»à¿À¤Î¡Ö¹õÇòÌµ¾ï¡×¤Ç¡¢¹õÇò¡¢¡¢¡¢¤Ö¤ÁÇ¡¢¡¢¡¢¥Ö¥Ã¥Á¡¼¡¢¡¢¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
¡½ÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âÌ¡²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ë¤«¤ß¤ÎÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤Ï³§¤µ¤óÏ¢ºÜÅö½é¤«¤éËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«ËèÆü¹¹¿·¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë