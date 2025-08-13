タレントの北斗晶が12日にアメブロを更新。孫の寿々ちゃんから“夏風邪”をもらい緊急治療を受けたことを報告した。

北斗は「夏風邪」というタイトルでブログを更新。「すーちゃんが昨日40度の熱が出て、みんなで祝日だしあたふたしましたが、休日でも診療してる小児科で診てもらえたので少し安心しました」と寿々ちゃんの“発熱騒動”を振り返った。

また、「今、夏風邪なども流行ってるそうなので気をつけなきゃですね〜（お陰様で、朝には元気になってご機嫌だったようです）」とつづり、寿々ちゃんの回復を報告した。

仕事前に打った点滴

続けて「なんと、ばーちゃんがうつされた」と自身も感染したことを報告。「夜中に発熱と鼻の奥の方が痛くなって、ひどくなる前に大急ぎで病院に行って生放送前にビタミンたっぷりの点滴をしてもらいました」と、症状や点滴を打ったことを明かした。

最後に「単純な私の体。点滴を打ってもらったらずいぶん回復しましたー!!なのでお昼は、ゆみちゃんと熱々のスンドゥブを食べて、アイスを食べて元気回復」とつづり、笑顔の自撮りショットを公開した。