日航機墜落事故40年 墜落機発見のパイロット 初証言「今でも脳裏に刻まれている」…事故はなぜ起きた?修理ミスめぐる警察と日航の〈攻防〉の記録【news23】
520¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¹Òµ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÎÍâÄ«¡¢ÁÜº÷³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ë¼«±ÒÂâ¤Î³èÆ°¤ÎµÏ¿±ÇÁü¤ò¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÆÍîµ¡¤òÈ¯¸«¤·¤¿¼«±ÒÂâ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬½é¤á¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Öº£¤Ç¤âÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÄÆÍîµ¡È¯¸«¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬½é¾Ú¸À
¡Ö8·î12Æü¤À¤±¤ÏÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×Æü¹Òµ¡ÄÆÍî40Ç¯
Äï¤òË´¤¯¤·¤¿ ¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡Ø40Ç¯´Ö¾Ð´é¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡Ù¡Ø¤Ç¤â8·î12Æü¤À¤±¤Ï¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤¬Î®¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÊÄï¤Ë¡Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¡×
Æü¹Òµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿·²ÇÏ¸©¡¦¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡£º£Ç¯¤â°äÂ²¤é¤¬¡È°ÖÎîÅÐ»³¡É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¡¢°ÖÎîÅÐ»³¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹õÌÚÆ·¤µ¤ó¡£»ö¸Î¤Ç¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÆ±´üÀ¸¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÌÚÆ·¤µ¤ó
¡ÖÁá¤¯Íè¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤éËÜÅö¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë»³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°äÂ²¤é¤Ï¡¢Ë´¤¿Í¤Ø¤Îµ§¤ê¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¶õ¤Î°ÂÁ´¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤âÇ¾Î¢¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÄÆÍîµ¡È¯¸«¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È
JNN¤¬¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¤·¤¿ÄÆÍî»ö¸Î¤ÎÍâÄ«¡¢¸½¾ì¤ÇÀ¸Â¸¼Ô¤ÎÁÜº÷¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Âè°ì¶õÄòÃÄ¤Î³èÆ°µÏ¿¤Î±ÇÁü¡£
±ì¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ë»³¡£¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤¿ÌÚ¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤¬¤¤¤¿¤ë½ê¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ââ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î»Ä³¼¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÅöÆü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿123ÊØ¤ÎÎ¥Î¦Á°¤ÎÍÍ»Ò¡£
¸á¸å6»þ12Ê¬¡¢Âçºå¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤·¤¿123ÊØ¤Ï°ËÆ¦È¾Åç¾å¶õ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ÛÊÑ¤òµ¯¤³¤·¡¢Àû²ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿®¹æ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å6»þ56Ê¬¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤¬ÄÆÍî¡£¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÉ´Î¤´ðÃÏ¤«¤é¡¡2µ¡¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬ÁÜº÷¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀïÆ®µ¡¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¸µ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦ÅÏÊÕ½¤»°¤µ¤ó¤ÈÆî¾°»Ö¤µ¤ó¡£º£²ó¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç½é¤á¤Æ¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥Î¦¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¾ðÊó¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ½¤»°¤µ¤ó¡ÊÅö»þÆóÅù¶õ°Ó¡Ë
¡ÖºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ØÈô¹Ôµ¡¡¢ÊÆ·³¤«²¿¤«¤¬Íî¤Á¤¿¡Ù¡×
Æî¾°»Ö¤µ¤ó¡ÊÅö»þ»°Åù¶õ°Ó¡Ë
¡Ö¡ØÌ±´Öµ¡¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Æü¹Ò¤Î¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÈô¹Ôµ¡¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ÏÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
´ðÃÏ¤ò½Ð¤Æ¤«¤éÌó20Ê¬¸å¤Î¸á¸å7»þ15Ê¬¤Ë¡¢123ÊØ¤Î¿®¹æ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿ÃÏÅÀ¤ËÅþÃå¡£¤¢¤¿¤ê¤Ï°Å¤¯¡¢Çö±À¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¾å¶õ¤«¤é¤ÎÁÜº÷¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î5Ê¬¸å¤Î¸á¸å7»þ20Ê¬¡£
Æî¾°»Ö¤µ¤ó
¡Ö¤Ñ¤Ã¤È±À¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¥É¥ó¤ÈµÞ¤Ë¡¢¥Ö¥ï¥Ã¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÄÆÍî¤·¤Æ²ÐºÒ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È½Ö´ÖÅª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀä¶ç¤Ç¤·¤¿¡×
ÅÏÊÕ½¤»°¤µ¤ó
¡Ö±ê¤Î¿§¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡¢º£¤Ç¤âÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿13Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÂè°ì¶õÄòÃÄ¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¡£À¸Â¸¼Ô¤ÎÁÜº÷¡¢ÃÏ·Á¤ÎÇÄ°®¤Ê¤É¤ÎÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÂâÄ¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿²¬Éô½ÓºÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤Û¤ÉÈá»´¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²¬Éô½ÓºÈ¤µ¤ó¡ÊÅö»þÆóÅùÎ¦°Ó¡Ë
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Îµ¢¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¿ôÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤¬¤³¤ì¤À¤±¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ê¤ªÅÚ»º¤Î¡Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬åºÎï¤Ê¾õÂÖ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÀÈ¤¤¤â¤Î¤«¡£¤à¤Ê¤·¤µ¤È¤«¶ì¤·¤µ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
ÉôÊ¬°äÂÎ¤¬»¶Íð¤·¡¢¡ÖÀ¸Â¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿²¬Éô¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¡¢À¸Â¸¼ÔÈ¯¸«¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
²¬Éô½ÓºÈ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÃÏ¹ö¤«¤éÀ¸´Ô¤µ¤ì¤¿´ñÀ×¤Ï¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×
¿âÄ¾ÈøÍã¤ÎÌó6³ä¤òÂ»¼º¡¡123ÊØÄÆÍî¤Î¸¶°ø¤È¤Ï
123ÊØ¤ÎÄÆÍî¤Î¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤¢¤È¤Î123ÊØ¤Îµ¡ÂÎ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¡£¤³¤Î¤È¤µ¡ÂÎ¤Ï¡¢Èô¹Ô¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¡¢¿âÄ¾ÈøÍã¤ÎÌó6³ä¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èô¹ÔÃæ¤Ëµ¡Æâ¤Îµ¤°µ¤ò°ìÄê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö°µÎÏ³ÖÊÉ¡×¤¬²õ¤ì¡¢¤½¤Î¾×·â¤Ç¡¢¿âÄ¾ÈøÍã¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Ï¡¢º¸±¦¤Ë·¹¤¤Ê¤¬¤é¼Ø¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆÄÆÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÆÍî¤Î7Ç¯Á°¡¢¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¤·¤ê¤â¤Á»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1978Ç¯¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤Î¸å¤íÂ¦¤¬Â»½ý¤·¡¢¹õ¤¯¾Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ë¡Ö°µÎÏ³ÖÊÉ¡×¤¬Â»½ý¡£½¤Íý¤ÏÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤¬¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÆÍî»ö¸Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¤½¤Î½¤Íý¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤â¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¡½¤Íý¥ß¥¹¤á¤°¤ë·Ù»¡¤È¤Î¡È¹¶ËÉ¡É
¤Ê¤¼¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
·Ù»¡¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î¡Ö½¤Íý»Ø¼¨½ñ¡×¤òÌäÂê»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î½¤Íý¥Á¡¼¥à¤Î¡Öµ»½ÑÉôÌç¡×¤«¤é¡Ö¸½¾ìÉôÌç¡×¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ê½ñ¤Êý¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢½¤Íý¤Ï¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤ÏË¬ÊÆ¤·¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î½¤ÍýÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤«¤éÄ°¼è¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¼Â¸½¤»¤º¡¢¤Ê¤¼¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤«¤Î²òÌÀ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÆü¹ÒÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î½¤Íý¥ß¥¹¤ò¡¢Æü¹Ò¤¬¸«Æ¨¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¶¯À©ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¼èÄùÌò¤Ç¡¢»ö¸ÎÄ´ºº¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¾¾ÈøË§Ïº¤µ¤ó¡ÊÅö»þ54¡Ë¡£
¾¾Èø¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÌÚÂ¼ÎÉ°ì¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡ËÆü¹Ò¤È¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¡£¤·¤ê¤â¤Á»ö¸Î¡Ê¤Î½¤Íý¡Ë¤ò¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¿Ê¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾Èø¤µ¤ó¡£»ö¸Îµ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤Ë¾¾Èø¤µ¤ó¤«¤éÅö»þ¤ÎµÏ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó
¡Ö·²ÇÏ¸©·Ù¤Î¼è¤êÄ´¤ÙÆâÍÆ¤È¸¡»¡Ä£¤Î»ö¾ðÄ°¼è¡£¤³¤ì¤ò¡È¾¾Èø¥Õ¥¡¥¤¥ë¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½¤Íý¥ß¥¹¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤á¤°¤ë·Ù»¡¤ÈÆü¹Ò¤Î¹¶ËÉ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èÄ´´±¡ÊÆü¹Ò¸µ¼èÄùÌò¡¦¾¾Èø»á¤Î¥á¥â¤è¤ê¡Ë
¡Ö·Ù»¡¤ò¤Ê¤á¤ë¤Ê¡£²¶¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡Ö²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¾¾ÈøË§Ïº¤µ¤ó¡ÊÆü¹Ò¸µ¼èÄùÌò¡¦¾¾Èø»á¤Î¥á¥â¤è¤ê¡Ë
¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤¬½¤Íý¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÆü¹Ò¤¬È¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÈ¯¸«¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡×
¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æü¹Ò¤¬½¤Íý¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢È¯¸«¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È²á¼º¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß94ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Åö»þÆü¹Ò¤Î¹âÌÚ¼ÒÄ¹¤Ë¤³¤¦Ç÷¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¹Ò¸µ¼èÄùÌò¡¡¾¾Èø¤µ¤ó¡Ê94¡Ë
¡Ö¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ù¤¡Ù¤È¹âÌÚ¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¿Ê¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ð÷¤¯¤À¤±¤Ç¹ÔÆ°¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢Æü¹Ò¤È¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î´Ø·¸À¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¹Ò¸µ¼èÄùÌò¡¡¾¾Èø¤µ¤ó¡Ê94¡Ë
¡Ö¼ÒÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¿ÀÍÍ¡Ù¤Î¹Í¤¨¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤âÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅö»þ¤ÎÎÉ¹¥¤ÊÆüÊÆ´Ø·¸¡¢ÃæÁ¾º¬ÁíÍý¤È¥ì¡¼¥¬¥óÂçÅýÎÎ¤Î´Ø·¸¤ò×ÖÅÙ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Ï¡¢½¤Íý¥ß¥¹¤ÎÍýÍ³¤ò40Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹¤¬¤ë±¢ËÅÏÀ¡¡¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤ÈÀµ³ÎÀ¤Ï¡©
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Åö»þ¤Î¤Ä¤é¤¤µ²±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£²ó¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«±Ò´±¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆü¹Òµ¡ÄÆÍî¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¸½¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¿µ¶¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¶»¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤À¤«¤é¤³¤½»ö¸Î¤«¤é40Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢½é¤á¤Æ¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
µ²±¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯»äÃ£¤â¡¢²þ¤á¤ÆÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ËÎ©µÓ¤·¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ²È¡¡¿¿»³ ¿Î¤µ¤ó¡§
¼Â¤Ï10Ç¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢¸æÁãÂë»³¤Ë2²óÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤«¤é30Ç¯¤Î°ÖÎîº×¤ò¼èºà¤·¤¿¤ê¡¢¼þÊÕ¤ËÆ±À¤Âå¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ¼Ò°÷¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤ÈÁ´¤Æ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬Ìµ¤¤¤È²òÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®Àâ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¾ðÊó¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢±¢ËÅÅª¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¼èºà¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢40Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸øÊ¸½ñ¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤ëÇ¯¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡Ì©Ê¸½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¡Ì©Ê¸½ñ¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÈá¤·¤ß¤Î¤«¤µ¤Ö¤¿¤òÇí¤¬¤¹¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«²òÌÀ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿»³¿Î¤µ¤ó
¾®Àâ²È 2004Ç¯¡Ö¥Ï¥²¥¿¥«¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼
ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥¢¥é¡¼¥È¡×