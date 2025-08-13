12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Âç´Û»Ô¤Ë½»¤à49ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ­¤¬7¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12Æü¸áÁ°0»þ²á¤®¡¢Âç´Û»ÔÄ¹Áö¤Ë½»¤à49ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¾®²°¤«¤éÊª²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤­¡¢³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ïº¸µÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¤êÇØÃæ¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

13Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃËÀ­¤¬»ÔÌò½ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢Èï³²¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯¡¢½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ­¤¬7¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£