¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÃËÀ¤±¤¬¡¡¾®²°¤ÎÊª²»¤Ëµ¤¤Å¤³°¤Ø¡Ä¡¡º£Ç¯¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï7¿ÍÌÜ¡¡12Æü¡¡½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô
12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Âç´Û»Ô¤Ë½»¤à49ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤¬7¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È12Æü¸áÁ°0»þ²á¤®¡¢Âç´Û»ÔÄ¹Áö¤Ë½»¤à49ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¾®²°¤«¤éÊª²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¡¢³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ïº¸µÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¤êÇØÃæ¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
13Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃËÀ¤¬»ÔÌò½ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢Èï³²¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
