高橋真梨子、結婚記念日迎え夫との2ショット公開「仲睦まじくて素敵」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】歌手の高橋真梨子（※「高」は正式には「はしごだか」）が8月12日、自身のInstagramを更新。結婚記念日を迎えたことを報告し、夫で音楽プロデューサー、アーティストのヘンリー広瀬との2ショットを公開した。
【写真】高橋真梨子、夫とのラブラブ2ショット
高橋は「8月5日、結婚記念日のお祝い 暑い夏を乗り切るため焼肉でスタミナチャージ」とつづり、結婚記念日を夫と祝ったことを報告。式を挙げたバミューダでの思い出話に花を咲かせたことも明かした。写真には、夫と笑顔で食事を楽しむ高橋の姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「仲睦まじくて素敵」「微笑ましい」「いつまでもラブラブでいてほしい」「夫婦仲が羨ましい」「素敵な写真」「いつまでもお元気で」といったコメントが寄せられている。高橋とヘンリーは、1993年に結婚した。（modelpress編集部）
