¡Ô¤É¤Á¤é¤â¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤ÇÊªµÄ¡Õ¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤è¤êÈ¿¶ÁÂç¡ÄÂçÌîÃÒ¡¡ºÆ»ÏÆ°Á°¤Ë¸«¤»¤¿¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¡É»Ñ
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê30¡Ë¤Î¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡ÉÁûÆ°¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ã¼¤Ï¡¢8·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØGINZA¡Ù9·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤«¤Ê¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥á¥¤¥¯¤¬¤¤¤Ä¤â¤ÈÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì½ÖÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥é¸«¤¨¤·¤¿¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¡£Èà½÷¤Îº¸ÏÓ¤Ë¿Í¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³¨ÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥¿¥È¥¥¡¼¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡¢¡Ô¥¿¥È¥¥¡¼¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ¡ÔÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
Í¥Î¤¡Ê31¡Ë¤äYOASOBI¤ÎAyase¡Ê31¡Ë¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤«¤Ä¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¤«¤Ê¤ê¹µ¤¨¤á¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤È¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬Â¿¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁØ¤Ë¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»É·ã¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡×
¶áÇ¯¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØÍò¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÌîÃÒ¡Ê44¡Ë¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¡¢¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡½¡½¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë²Æì¸©¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÌî¤Î¶á±Æ¤Ï¤¢¤´¤ËÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¸ý¤«¤é¤Ï¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¡¢
¡Ô¤Þ¤Æ¡¢»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÂçÌîÃÒ¤¸¤ã¤Í¤¨¡Õ
¡Ô¤¢¤Î½ã¿èÌµ¹¤¤ÊÂçÌî¤¯¤ó¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¡Õ
¤È¡¢X¾å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ËÜ»ï¤âÂçÌî¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¡É»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìºòÇ¯10·î¡¢Åìµþ¤ÈµÜ¸ÅÅç¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ñÌ£¤ÎÄà¤ê¤Ê¤É¤Ë¶Ð¤·¤àÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎÂçÌî¤òÅÔÆâ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅö»þ¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ÄÊÌ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌî¤µ¤ó¤â»öÌ³½ê¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤á¤ËÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
°¦¸¤¤È»¶Êâ¤È¤¤¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÂçÌî¤Î´é¤ÏÀõ¹õ¤¯¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤´¤Ë¤ÏÉ¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ä¡Ä¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÈà¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¤½¤Î¸å¡¢5·î6Æü¤Ë¡È³èÆ°ºÆ³«¡É¤òÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÇÅÁ¤¨¤¿ÂçÌî¡£1587Æü¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢
¡ÖÂçÌî·¯¤Ï¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì»Ñ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¦¤â¤¤ì¤¤¤ËÄæ¤Ã¤ÆÂÀ¤ê¤âÁé¤»¤â¤»¤º¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤Î¢ÀÚ¤ê¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í°Õ¼±¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
·ÝÇ½¿Í¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¾¦Çä¤È¤è¤¯¸À¤¦¤¬¡Ä¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÉÒ´¶¤Î¤è¤¦¤À¡½¡½¡£