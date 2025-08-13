¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¥à¥é¥à¥é¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×»õ²Ê°å¤Î30ºÐÃË¤òÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡ÆàÎÉ¸©·Ù¡¡ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¡È¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¡É¤Î½÷À¡¡Æ±¤¸±Ø¤Ç²¼¼Ö¤·¤Æ¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡Ä¡¡Ãó¼Ö¾ì¤ÇÇØ¸å¤«¤éÊú¤¤Ä¤¶»¤ò¿¨¤ë¡¡¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«
ÅÅ¼Ö¤Ç¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿£±£°Âå¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¾å¡¢Ãó¼Ö¾ìÆâ¤ÇÇØ¸å¤«¤éÊú¤¤Ä¤¡¢¶»¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢»õ²Ê°å¤ÎÃË¡Ê£³£°¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£¸·î£±£³Æü¤ËÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¹â¼èÄ®¤Ë½»¤à£³£°ºÐ¤Î»õ²Ê°å¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
ÆàÎÉ¸©·ÙÅ·Íý½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£··î£²£¸ÆüÌë¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡¢Æ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¡È¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¡É¤Î£±£°Âå½÷À¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÃË¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢½÷À¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤âÃó¼Ö¾ì¤Ë¿¯Æþ¡£
½÷À¤¬Ãó¼Ö¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤ÏÇØ¸å¤«¤éÊú¤¤Ä¤¡¢¶»¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬Äñ¹³¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÃË¤Ï±Ø¤ÎÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡£½÷À¤ÏÍâ£²£¹Æü¤ËÅ·Íý½ð¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÀººº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÃË¤¬Éâ¾å¤·¡¢£±£³Æü¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤ÏÂáÊáÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥à¥é¥à¥é¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£