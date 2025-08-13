成田国際空港会社（ＮＡＡ）は７月３１日、成田空港の今年上半期（１〜６月）の運用状況を発表した。

円安傾向で、日本を旅行先に選びやすくなったことなどから、国際線外国人旅客数は前年同期比１５％増の１２２２万４７８９人と、過去最高を更新した。

旅客全体は８％増の２０７８万１８５人で、コロナ禍前の２０１９年に次いで過去２番目に多かった。台湾などの近距離アジア線が好調だったことなどから、国際線全体の旅客数は１２％増の１７３３万３３４４人。このうち日本人旅客数は１５％増の４０８万９３３９人だった。

一方、国内線旅客数は１０％減の３４４万６８４１人となった。機材や人手不足などを理由に、格安航空会社（ＬＣＣ）を中心に、昨年１０月末の冬ダイヤから国内線旅客便の便数が減っていることが影響したという。

６月の運用状況でも、外国人旅客数は前年同月比１％増の１８４万９２６９人と、同月として過去最高だった。国際線旅客数全体は２％増の２６７万１０４人。一方、国内線の旅客数は８％減の５６万７２０１人となった。旅客全体は前年同月と同水準の３２３万７３０５人だった。

６月の国際航空貨物量は１％増の１７万１５８０トンで、１５か月連続で前年同月を上回った。