英国で、犬とフライングディスク遊びしていた男性が偶然、ＵＦＯを撮影した。英メディア「グロスターシャー・ライブ」が先日、報じた。

アンドリュー・クリフトンさん（４０）は８月２日、５歳のラブラドール・レトリバーのダッシュと一緒に景勝地マルバーン・ヒルズに出掛けた際に、超高速で通り過ぎる白いミサイル状の飛行物体を偶然、撮影した。

クリフトンさんがダッシュにフライングディスクを投げているところを録画していたところ、未知の物体が高速で空中を飛び出したのだ。

クリフトンさんはその時、現場では何も見ず、何も聞いていなかった。後になって撮影した動画を見直して初めて、その奇妙な物体に気づいたという。

友人たちに動画を見せたところ、それをＵＦＯ目撃情報のフェイスブックグループ「ＵＦＯｓ・サイティングス・ＵＫ」に投稿するよう勧め、その動画は瞬く間に何百万回もの視聴回数を集めた。Ｘの「スカイウオッチ・シグナル」にもアップされ、数百万回も再生された。

クリフトンさんは「とても奇妙な経験でした。その時は、何かが起こったことには気づきませんでした。とても速く動いていたので、肉眼でとらえることは不可能でした。しかし、その日遅くに友人たちと夕食を終えて家に帰り、その日の動画を見直していたら、小さなことに気づいたんです。私は動画をスローモーションで再生し、初めてその物体の全貌を目撃したのです」と話す。

続けて「私は超熱心な信者ではありませんが、宇宙に何も存在しないと思い込むべきではないと思います。友人が、目撃情報のフェイスブックグループに動画を投稿したらどうかと提案してきた時、楽しい議論が始まるだろうと思ったが、これほど大きな議論になるとは思っていませんでした。これはＡＩによるものだと言う人もいますが、動画は何も加工していません個人的には、われわれが知らない何らかの軍事装備である可能性が高いと思います。しかし、はっきりとした答えが見つからないのも事実です」と述べた。