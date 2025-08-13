◆米大リーグ エンゼルス７×―６ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でフル出場し、同点の９回に一時勝ち越しの４３号ソロを放ったが、サヨナラ負けを喫して空砲となった。試合後、取材に応じたロバーツ監督は「素晴らしかったです。打席での質、闘志、そしてあの場面での大きな一発。明らかにベンチからでも気迫を感じられました」と絶賛した。

１、２打席目は四球で出塁し、３打席目は一飛に倒れていた大谷。同点の６回無死一、二塁のチャンスでは、カウント２―２からリリーフ左腕・バークの外角直球に食らいついてはじき返したが、遊撃手・ネトへのライナーに倒れた。すると二塁走者のロハスが飛び出しており、ネトはそのまま二塁を踏んで２つ目のアウトを奪うと、一塁走者のラッシングも飛び出していたため、ネトは一塁のシャヌエルに送球して３つ目のアウト。まさかのトリプルプレーとなり、大谷はぼう然となった。指揮官は「打球が二塁ベース上にちょうど飛んでしまったもので、走者は戻らなければなりませんでした。打球が彼らの前方にあるのに、二塁に突っ込んでしまったそれは起きてはいけないことです」と走者に対して苦言を呈した。

それでも５―５で同点の９回先頭の５打席目に、エンゼルス守護神・ジャンセンから一時勝ち越しとなる４３号勝ち越しソロを右翼席に運んだ。４試合連続弾で、４２本塁打で並んでいたフィリーズのシュワバーを上回ってリーグ単独トップに躍り出た。

だがドジャースは９回裏に追いつかれると、１０回にカスペリアスがアデルにサヨナラ打となる適時打を浴びて３連敗。エンゼルス戦は今季５戦５敗となった。さらに、パドレスが勝ったため、同率首位に並ばれた。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、１試合で三重殺を食らって本塁打を放つのは、１９６２年５月３０日のウィリー・デービス（ドジャース）、２０００年５月１４日のヘンリー・ロドリゲス（カブス）以来３人目の珍記録だった。