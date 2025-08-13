85Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÃæÂ´¤Ç¥±¡¼¥Å¹¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡Ö¤À¤«¤é°ÛÃ¼»ù¤È¤¤¤¦¤«¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼êÌÖÉÍÄ¾»Ò¡Ê56¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¥±¡¼¥Å¹¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï1985Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤ÎË§ËÜÈþÂå»Ò¡Ê56¡Ë¤È¾¾ËÜÅµ»Ò¡Ê57¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È»°ÅÄ´²»Ò¤¬¡Ö¤ß¤Ã¤Á¤ç¤ó¤ÏÌÀÃæ¡ÊÅìµþ¤ÎÌÀÂçÉÕÂ°ÃæÌîÃæ¡¦¹â¡Ë¤Ç¸åÇÚ¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¾¾ËÜ¤¬¡Ö»ä¤ÏÊÌ¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌÖÉÍ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃæ³Ø¤·¤«Â´¶È¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£»ä¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤·¤Æ¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡Ä¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È°ÛÃ¼»ù¤È¤¤¤¦¤«¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤â¥ß¥¹¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ç¡Ä¡×¤È¸ý¤´¤â¤ê¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
ÌÖÉÍ¤Ï¡¢1984Ç¯¡¢¥ß¥¹¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¾¾ËÜÅµ»Ò¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£Íâ85Ç¯4·î21Æü²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
ºòÇ¯¡¢Ë§ËÜ¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤Ë¾¾ËÜ¤¬½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯ÌÖÉÍ¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤«¤éºÆ¤Ó¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢º£Ç¯10·î¤ËÅÔÆâ¤Ç3¿Í¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£