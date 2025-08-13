タレントで歌手芳本美代子（56）が13日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に生出演。現在、大阪芸術大短期大学で教授職に就いていることを明かした。

パーソナリティー向井慧（39）から「芸能活動を続けながら大学で教えるということも面白い選択だなと思いますが」と問うと「加納竜さんからのご紹介で、まあ縁あって、大阪芸術大短期大学の教授をやらせていただいてるんですけど」と映画「愛と誠」などで主演し、同短大で教授をしている俳優加納竜（69）から紹介されたと説明した。

向井から「いつぐらいからですか」と質問されて芳本は「3年前からです。お話をいただいたときは、勉強がてらサブについて、ちょうどコロナ禍の時期だったりして、意外とメディアじゃなくお客さんを前にして演劇だったりとか、するのができずらい感じの状態のときにこの話をいただいたので、すごい頑張らさせていただいている」と話した

そして「今は（短大なので）2年たった卒業生を今年送って、でも新たに…でも2年短期だから、毎年何十人も生徒の名前と顔をめっちゃ覚えられない」と話した。さらに「“身体表現”というクラスで演技指導を含め、私ができることは経験値でしかない。先輩として教えている。危ないことも含め」と授業の内容についても言及した。

芳本は1985年「白いバスケット・シューズ」でデビュー。人気アイドルとして活躍した。