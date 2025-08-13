音楽ユニットglobeのKEIKO（52）が13日までにX（旧ツイッター）を更新。デビュー30周年を迎え、思いをつづった。

KEIKOはglobeのデビュー記念日である9日を迎え「globe…早いものですね…30周年 感慨深いものがあります」としみじみ。「globeおめでとう ありがとう」と祝福と感謝の言葉をつづった。

続くポストでは「TK marc スタッフの皆様 そして…ファンの皆様… ありがとうございます」と、元夫で同ユニットのメンバーでもある音楽プロデューサー小室哲哉をはじめ、関係者やファンに感謝。「今日は たくさんglobe聞こうっと…」とつづり、ファンからは祝福コメントが多数寄せられた。

「golbe」は小室哲哉、マーク・パンサー、オーディションで選出されたKEIKOの3人で結成。95年8月9日に「Feel Like dance」でデビューした。

KEIKOは、11年10月にくも膜下出血で緊急搬送され、同11月から活動を休止。病気療養に専念していたが、22年に地元大分のOBSラジオ「JOY TO THE OITA」にサプライズゲストとして生出演し、23年1月から同番組にレギュラー出演。23年にOBS大分放送のイベントで14年ぶりに公の場に登場した。プライベートでは02年11月に小室と結婚。21年2月に調停離婚が成立したことを発表した。