¶áµ¦¤Ç¥«¥ß¥Ê¥ê±À¤¬È¯Ã£Ãæ¡¡Âç±«·ÙÊó¤â¡¡Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤äÆ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë·Ù²ü
º£Æü13Æü¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¶ÉÃÏÅª¤ËÍë±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ìë9»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê±À¤¬È¯Ã£
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤äÆüº¹¤·¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü13Æü¤ÎÃëÁ°¤«¤éÃæ¹ñ»³ÃÏ¼þÊÕ¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬È¯À¸¤·¤Ï¤¸¤á¡¢Íë±À¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«±À¤ÏÀ¾ËÌÀ¾¤«¤éÅìÆîÅì¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü13Æü¤ÎÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Î¤ª¤½¤ì
º£Æü13Æü¤Î¸á¸å9»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ»³ÃÏ¤äÃ°ÇÈ¹âÃÏ¼þÊÕ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±«±À¤¬È¯À¸¡¦È¯Ã£¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾å¶õ¤ÎËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡¢µþºå¿À¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
±«±À¤ÏËÌÀ¾¤«¤éÆîÅì¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ËÌ¤äÀ¾¤Î¶õ¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ÎÍë±«¤ËÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ÇÍë±À¤¬²á¤®¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àî¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Àî¤Î¾åÎ®¤Ç¹ß¤Ã¤¿±«¤Ë¤è¤êÀî¤Î¿å¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·µ¤¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó
ÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤ÎÁ°¿¨¤ì¤È¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Äµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ ¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤Ê±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤±À¤¬Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¶õ¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Å·µ¤¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¡ÖÍë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¥´¥í¥´¥í¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢Íë±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ðºÊ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤â¡¢Å·µ¤¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
£ ¡ÖµÞ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¿¡×
È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤«¤é¤Ï¡¢±«Î³¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬Àª¤¤¤è¤¯¿á¤¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Ãû¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°ÂÁ´¤Ê½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
