歌手のマルシア（56）が13日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。大物芸能人の「カチンとなった」一言を明かした。

番組ではゲストの「ブチギレ」エピソードを紹介。マルシアは「当時、私相当バラエティとかテレビ出させていただいている頃で、はっきり言って申し訳ないんですが、誰も私のことを知らない人はいないわけです。そのくらいピークなマルシアだったので」と冗談を交えて回想。

「ある大物芸能人に…その方は私より年上でございますが、テレビに出始めた頃でございまして。堺正章さんの司会の番組で、ホテルで（収録を）やってみんなテーブルで座っているわけ。大きいテーブルに芸能人がわーっているんだけど、その方から“誰この子”って（言われた）」と告白し、「そこでカチンとなって。私のこと知らないの？って思って、そこから番組つまらなくて。もう（番組に）参加してない」と明かした。

「誰この子」の言葉をマルシアが声真似したことで、MCの「ハライチ」澤部佑は「なんとなく分かっちゃいました」と苦笑い。相方の岩井勇気は「誰？誰？」と聞いたが、マルシアは「それはいいから。言えないから大物芸能人ってしてるの」と明かさなかった。

さらに「（その後）何度か共演させていただいて、ある時、“あの時はね…”って言われた。そういうことはございました」と弁明されたことも明かした。