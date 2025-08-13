¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×½Ð±é¡¦¶ùÅÄ°É²Ö¡¡Âè1»Ò½Ð»ºÈ¯É½¡¡¡Ö´ñÀ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Êì¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤â
¡¡½÷Í¥¤Î¶ùÅÄ°É²Ö¡Ê29¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢Ìµ»ö¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÂà±¡¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤ÉÂç¤¤ÊÂ¸ºß¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢´ñÀ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊì´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª°ú¤Â³¤¡¢»Ò°é¤Æ¤â¤ª»Å»ö¤âÀº°ìÇÕ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶ùÅÄ¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç2024Ç¯3·î¤Ë¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤È·ëº§¤·¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤ÎÂç¿¹¤æ¤«¤êÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£