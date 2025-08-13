¡ÖÅ´Æ»11¼Ò¡ß¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×ÅÜÅó¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¼Â¸½¡ª ²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â³°¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬½ç¼¡ÅÐ¾ì
´ØÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò11¼Ò¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
13¼ïÎà¤òÅ¸³«
¡¡´ØÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò11¼Ò¤Ï2025Ç¯8·î12Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò15Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿´ØÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¡Ê²èÁü¡§JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤äËüÇî¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡¢Âçºå¥á¥È¥í¡¢Âçºå¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¢¶áÅ´¡¢µþºå¡¢¿À¸ÍÅÅÅ´¡¢»³ÍÛÅÅÅ´¡¢ºåµÞ¡¢ºå¿À¡¢Æî³¤¡¢Ç½ÀªÅÅÅ´¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥É¤Ê¤É13¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£
¡¡ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ÎJRÀ¾ÆüËÜÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¡¢³Æ¼Ò±Ø¥Ê¥«Å¹ÊÞ¤äÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î°ìÈÌÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¾¦ÉÊ¤Ï15Æü¤«¤é¡¢°ìÈÌÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï19Æü¤«¤é½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£