´ØÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò11¼Ò¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡´ØÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò11¼Ò¤Ï2025Ç¯8·î12Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò15Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£


»²²Ã¤·¤¿´ØÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¡Ê²èÁü¡§JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë

¡¡¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤äËüÇî¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤È¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡»²²Ã¤·¤¿Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡¢Âçºå¥á¥È¥í¡¢Âçºå¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¢¶áÅ´¡¢µþºå¡¢¿À¸ÍÅÅÅ´¡¢»³ÍÛÅÅÅ´¡¢ºåµÞ¡¢ºå¿À¡¢Æî³¤¡¢Ç½ÀªÅÅÅ´¤Ç¤¹¡£

¡¡¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥É¤Ê¤É13¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£

¡¡ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ÎJRÀ¾ÆüËÜÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¡¢³Æ¼Ò±Ø¥Ê¥«Å¹ÊÞ¤äÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î°ìÈÌÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¾¦ÉÊ¤Ï15Æü¤«¤é¡¢°ìÈÌÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï19Æü¤«¤é½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£