¿ù±ºÂÀÍÛ¡¡Âè5»Ò½Ð»º¡¦ÄÔ´õÈþ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¥×¥íµé¤Î¼êÎÁÍýÈäÏª¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥¹¥¿ºî¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÂè5»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤ÈÄÔ¤Ï07Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢10Ç¯¤ËÂè2»ÒÃË»ù¡¢13Ç¯¤ËÂè3»ÒÃË»ù¡¢18Ç¯¤ËÂè4»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£º£Ç¯3·î¤ËÄÔ¤ÎÂè5»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢8·î8Æü¤ËÂè5»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢7¿Í²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡12Æü¤Ë¤Ï¡ÖÌµ»ö¤ËÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÔ¤È¼¡½÷¤ÎÂà±¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¿ù±º¡£¡Ö¥Î¥ó¡¢¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤È²È»ö°é»ù¤òÊ¬Ã´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¥¤¥¯¥á¥ó¤Ö¤ê¤òº£¤Þ¤Ç¤â¤ß¤»¤Æ¤¤¿¿ù±º¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥È¥Þ¥È¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤ÎÎäÀ½¥Ñ¥¹¥¿ºî¤Ã¤¿¤è¡×¤È¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥¹¥¿ºî¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¤ÈÎÁÍýÃË»Ò¤Î´é¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£