²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ä²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢²£ÉÍ¤Î´Ñ¸÷¤ä¥°¥ë¥á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë´ØÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£JR´ØÆâ±ØÁ°¤Îµì»ÔÄ£¼Ë³¹¶è¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤òÂåÉ½´ë¶È¤È¤¹¤ë8¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ç¤¢¤ëµì»ÔÄ£¼Ë¤ò¹ÔÀ¯Åï¤ò³è¤«¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖOMO7²£ÉÍ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î²£ÉÍ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¿·µìÍ»¹ç¡×¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê
¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¡Ê²£ÉÍ»Ôµì»ÔÄ£¼Ë³¹¶è³èÍÑ»ö¶È¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢JR´ØÆâ±ØËÌÂ¦¤Î²£ÉÍ»Ôµì»ÔÄ£¼Ë¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»°°æÉÔÆ°»º¤òÂåÉ½´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼¯Åç·úÀß¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¢¥Ç¥£¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨¡¼¡¢ÅìµÞ¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î8¼Ò¤Ë¤è¤ê¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß·×²è¤Èµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¹ÔÀ¯Åï¤ÎÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡õ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·µìÍ»¹ç¡×¤òÆÃ¿§¤È¤·¤¿¡¢Áí±ä¾²ÌÌÀÑÌó128,500Ö¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ß¥¯¥¹¥È¥æ¡¼¥¹·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦²£ÉÍ¸ø±àÊýÌÌ¤È¤Ï¥Ç¥Ã¥¤ÇÀÜÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¹âÁØ¥¿¥ï¡¼
ºÆ³«È¯¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥¿¥ï¡¼Åï¤Ï¡¢ÃÏ¾å33³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬¡¢¹â¤µÌó170¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£JR¤ÈÃÏ²¼Å´¤Î´ØÆâ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤È¤¤¤¦È´·²¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤âÄ¾·ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢Âç³Ø¡¢¿·»º¶ÈÁÏÂ¤µòÅÀ¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê£¹ç¥Ó¥ë¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥í¥Ó¡¼¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ¹Á¤ä¸ø±à¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ä¸òÎ®¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ÈÆüËÜ½é¤Î¾ïÀß·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê
¥¿¥ï¡¼´ÛÆâ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖWonderia¡Ê¥ï¥ó¥À¥ê¥¢¡Ë¡×¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¾ïÀß·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖTHE LIVE¡Ê¥¶ ¥é¥¤¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢DeNA¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
DeNA¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2011Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå»²Æþ¤òµ¡¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ë¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖWonderia¡Ê¥ï¥ó¥À¥ê¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿Ë×ÆþÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï6¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿WonderiaÅç¤ò½ä¤ê¡¢Àä·Ê¤äÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾ïÀß·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖTHE LIVE¡×¤Ï¡¢ÉýÌó18¥á¡¼¥È¥ë¡¦¹â¤µÌó8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¾ïÀß·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¹âÀÇ½¤Î²»¶ÁÀßÈ÷¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é°û¿©¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼è¤ê°Ï¤à¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤È¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Õ¡¼¥É¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢µå¾ì¤ä¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
34¤Î¾®·¿Å¹ÊÞ¤¬½¸¤¦°û¿©¥¾¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸
°û¿©¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¸øÊç¤Ë¤è¤ê·èÄê¤µ¤ì¤¿¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤Î¿Íµ¤Å¹34Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¡£ÃÏ¸µ¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌ£¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOMO7²£ÉÍ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×
¥Û¥Æ¥ë¡ÖOMO7²£ÉÍ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥â¥À¥Ë¥º¥à·úÃÛ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö²£ÉÍ»ÔÇ§ÄêÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢µì»ÔÄ£¼Ë¹ÔÀ¯Åï¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿»ÜÀß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó276¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥¬¥·¡¼¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ2026Ç¯½Õ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¡¢Í½Ìó¤Ï2025Ç¯10·î¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ»Ôµì»ÔÄ£¼Ë³¹¶è³èÍÑ»ö¶È¤Î³µÍ×
¡¦³¹¶èÌ¾¾Î: BASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ
¡¦½×¹©Í½Äê: 2025Ç¯12·îËö
¡¦³«¶ÈÍ½Äê: 2026Ç¯½Õ
¡¦»ö¶È¼çÂÎ: »°°æÉÔÆ°»º¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë8¼Ò
¡¦ÆÃÄ§: ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ß¥¯¥¹¥È¥æ¡¼¥¹·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§ JRº¬´ßÀþ¡Ö´ØÆâ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥ó¡Ö´ØÆâ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡ÖÆüËÜÂçÄÌ¤ê¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
²£ÉÍ¡¦´ØÆâ±ØÁ°¤ÎºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±¡¢Ãå¡¹¤È¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ò³è¤«¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖOMO7²£ÉÍ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°»ÜÀß¤äÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Î³¹¶è¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î¿·¤·¤¤¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÆø¤ï¤¤¤È´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
