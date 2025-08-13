

小田急箱根が乗り物の祭典「おだきゅうはこね のりものフェスタ2025」を開催します。開催日時は9月27日(土)と28日(日)の2日間。箱根の多彩な乗り物を間近で見たり、触れたりできるこの大人気イベント。今年は「箱根ゴールデンコース」65周年を記念し、オープンエアー型ゴンドラ「ROPESTER」に触れる特別体験も。普段は見られない裏側を覗けるバックヤードツアーや、車両展示など、子どもから大人まで楽しめる企画が盛りだくさんです！

箱根は乗り物の宝庫!?



箱根では、1960年に箱根ロープウェイが全線開業しました。これにより、箱根登山電車、箱根登山ケーブルカー、箱根ロープウェイ、箱根海賊船、箱根登山バスを乗り継ぎ、箱根湯本駅から強羅、早雲山、大涌谷を経由し、芦ノ湖を目指す「箱根ゴールデンコース」ができました。箱根を周遊する人気の観光ルートは今年9月で65周年を迎えます。今回の「のりものフェスタ」は、この記念すべき年に開催される特別なイベントとなります。

【9月27日】限定30名！ 特別なバックヤードツアー

イベント初日の27日(土)には、毎年大好評の「係員体験＆バックヤードツアー」が開催されます。これは、箱根登山電車、ケーブルカー、ロープウェイ、海賊船といった箱根の主要な乗り物を一日かけて巡る、30名限定の特別なツアーです。

箱根海賊船の操舵室見学や、箱根ロープウェイの駅係員、箱根登山電車の乗務員体験など、普段は決して立ち入ることのできない場所での貴重な体験ができます。さらに今年は、箱根ゴールデンコース65周年を記念して、3月から9月まで限定で運行されているオープンエアー型ゴンドラ「ROPESTER」に触れる体験もツアーに加わります。

ツアーの申し込みは8月15日(金)の12時30分から。小田急トラベルの予約サイトで先着順の受け付けとなります。

【ツアー概要】

開催日： 2025年9月27日(土)

集合場所・時間：小田原駅、8:10集合

料金：大人11,980円、こども6,980円

募集人数：30名（最少催行人数20名）

予約開始日時：8月15日(金) 12:30〜

【9月28日】お仕事体験など誰でも参加OKのイベント満載！

28日(日)は、箱根登山電車の終点である強羅駅周辺や早雲山駅で、誰でも無料で参加できるイベントが開催されます。車両展示やオリジナルグッズの販売のほか、箱根海賊船などをテーマにしたフォトスポットでの記念撮影、なりきりお仕事体験、そして箱根の乗り物にちなんだクイズラリーなど、親子で楽しめるアクティビティが多数用意される予定。箱根を訪れる旅行者も気軽に立ち寄って、乗り物の魅力を満喫できる一日となりそうです。

箱根の乗り物の魅力がぎゅっと詰まった2日間。普段はなかなか見ることのできない乗り物の裏側を覗いたり、係員になりきって写真を撮ったりと、特別な思い出が作れること間違いなしです。この機会に、秋の箱根へお出かけしてみてはいかがでしょうか。

（画像：小田急箱根）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）